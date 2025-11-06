Και να μην συμφωνείτε με την άποψή μου δεν υπάρχει θέμα

Θα τολμήσεις να μείνεις μόνος για να πεις τις αλήθειες; Υπάρχει οπωσδήποτε ένα τίμημα για κάθε αλήθεια που λέγεται. Αν η μόνη σου σωτηρία στον στενό χώρο που στριμώχνεσαι είναι να περνάς στις τάξεις της άλλης πλευράς, πάλι δεν θα παραιτηθείς από τις αλήθειες. Θα σκέφτεσαι, όμως δεν θα έχεις εμμονή ότι οι δικές σου απόψεις είναι απόλυτες. Διότι δεν υπάρχουν απόλυτες απόψεις. Αν αποκαλύψεις ένα μυστικό σε κάποιον, δεν θα τον παροτρύνεις ποτέ λέγοντας «να μείνει μεταξύ μας». Διότι δεν θα μείνει μεταξύ σας. Αν δεν έχεις το θάρρος να πεις αυτό που ξέρουν όλοι και δεν το λένε, δεν σε ωφελεί να το ξέρεις αυτό. Ούτε εσένα ωφελεί, ούτε κάποιον άλλο. Μπορεί να φοβάσαι να πεθάνεις, όμως αν κάνεις κάτι ποταπό για να μην πεθάνεις, πεθαίνεις χίλιες φορές, όχι μία. Αν δεν έχεις το θάρρος να γκρεμίσεις τα κοινωνικά ταμπού τα οποία έχουν σαπίσει όμως παραμένουν όρθια ακόμα, είσαι καταδικασμένος και εσύ να συνθλιβείς κάτω από το βάρος εκείνων των ταμπού. Αν φοβάσαι να μείνεις μόνος και πάντα θέλεις να ενωθείς με το κοπάδι και αν ο επικεφαλής τσομπάνης είναι δεσποτικός δεν θα μπορέσεις να σωθείς ποτέ από αυτόν. Αν εμπιστευτείς την ασφάλεια της ελευθερίας σου σε κάποιον άλλον, δεν θα μπορέσεις να είσαι ξανά ελεύθερος. Αν γράφεις άρθρα, θα τολμήσεις να αποκομίσεις μίσος; Αν δεν τολμήσεις να αποκομίσεις μίσος, δεν μπορείς να γράφεις. Είναι εύκολο να παίζεις ρόλους, όμως είναι δύσκολο να είσαι ο εαυτός σου.

Μπορεί να μην συμφωνείς με τίποτα από αυτά που γράφω. Άλλωστε αυτά λέχθηκαν και πριν από εμένα και θα λεχθούν και μετά από εμένα. Πού τα θυμήθηκα τώρα; Ο άνθρωπος σάς λέει «δεν μπορείτε να αποφασίζετε μόνοι σας χωρίς να μας ρωτήσετε σε θέματα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο». Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να καθορίσετε τις ζώνες θαλάσσιας αρμοδιότητας χωρίς να μας ρωτήσετε. Δεν μπορείτε να συνάψετε συμφωνίες με το Ισραήλ. Πολύ σωστά, όμως αν ήμασταν πραγματικοί εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Αποχωρήσαμε. Ιδρύσαμε ένα άλλο κράτος. Χάσαμε το δικαίωμα του βέτο. Κατακτήσαμε με τη βία των όπλων τα εδάφη της δημοκρατίας της οποίας ήμασταν εταίροι. Αφήσαμε ένα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο, φυλακιστήκαμε σε ένα πειρατικό κράτος. Και τώρα λέμε ότι εκείνο το κράτος δεν θα μπορούσε να πάρει τις αποφάσεις που παίρνει χωρίς να μας ρωτήσει. Πες αδελφέ, η γλώσσα δεν έχει κόκκαλα άλλωστε. Εσύ τους ρώτησες όταν ανακήρυσσες τούτο το κράτος φάντασμα; Τους ρώτησες όταν έβγαζες τον νόμο για τους τίτλους ιδιοκτησίας; Τους ρώτησες όταν συνήπτες «διεθνείς» συμφωνίες με την Τουρκία; Τους ρώτησες όταν μετέφερες νερό από την Τουρκία με υποθαλάσσιο αγωγό στο νησί; Τους ρώτησες όταν δεν παρέδωσες το Βαρώσι στους νόμιμους κατοίκους του και το άνοιξες για χρήση; Τους ρώτησες όταν έκτιζες στρατιωτική αεροπορική βάση στο Λευκόνοικο; Καθόλου δεν ρώτησες, έτσι δεν είναι; Όμως, τώρα απαιτείς να σε ρωτούν για ό,τι κάνουν. Επιπλέον, εκείνο είναι κράτος, ενώ εσύ είσαι πειρατικό!

Αν είναι πολύ θρασύς ο απέναντί σου, δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι και εσύ θρασύς. Η καλύτερη απάντηση στην ανοησία είναι μια μεγαλύτερη ανοησία. Μάταιη είναι η προσπάθειά σου να καταρρίψεις κάθε ψέμα, ούτως ή άλλως θα καταρριφθεί από μόνο του εκείνο το ψέμα. Σέβεστε πολύ τον νόμο, όμως δεν θέλετε ποτέ να λυθεί μέσω του νόμου αυτό το πρόβλημα, έτσι δεν είναι; Όσοι νομίζουν ότι ακουμπούν την πλάτη τους σε βουνά που δεν γκρεμίζονται, αργά ή γρήγορα μαχαιρώνονται στην πλάτη. Δεν πιστεύετε στη θεϊκή δικαιοσύνη επειδή παραμένουν ατιμώρητες όλες οι τραγωδίες που κάνατε, αλλά πιστεύετε σε αυτήν μόλις βρεθείτε αντιμέτωποι με μια σοβαρή τραγωδία; Δεν πιστεύετε ότι ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή και δύει στη δύση και ότι καμία δύναμή σας δεν θα μπορέσει να το αλλάξει αυτό; Αν δεν σας ενοχλεί το να κατέχετε μια κλεμμένη περιουσία την οποία δεν δικαιούστε, σημαίνει ότι δεν μπορέσατε ακόμα να ολοκληρώσετε την εξέλιξη τού να γίνετε άνθρωποι. Γιατί πάντα κλαίτε για πράγματα που είναι για γέλια και γελάτε για πράγματα που είναι για κλάματα;

Σε αυτό το νησί ζουν δύο κοινότητες που αποκαλούν σωτήρα τον κατακτητή και κατακτητή τον σωτήρα. Μιλούν πάντα για την ειρήνη από την ημέρα που θα γεννηθούν μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουν και ονειρεύονται την ειρήνη. Ακόμα φυλάνε ένοπλοι φρουροί στα οδοφράγματα τα οποία άνοιξαν για ελεύθερες διελεύσεις. Όσοι περνούν από τον νότο στον βορρά δεν θεωρείται ότι πήγαν στο εξωτερικό, ακόμα και αν περάσουν από έλεγχο διαβατηρίων. Όσοι περνούν από τον βορρά στον νότο θεωρείται ότι πήγαν στο εξωτερικό. Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνα να το διηγηθούν στα δικά τους παιδιά. Ήταν χωρίς νόημα αυτό το άρθρο; Μα δεν πρόκειται να γράφω πάντα άρθρα με νόημα…