Τα μυαλά και τα πόδια της Πάφου….

Σιγά σιγά, όλο και περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι αναγνωρίζουν την ανωτερότητα της ομάδας της Πάφου.

Ξεκαθαρίζω πως δεν είμαι οπαδός της αλλά αναγνωρίζω πως από την πρώτη μέρα που μπήκαν αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια, η ομάδα της Πάφου, με ισχυρό επενδυτή, με πολύ καλό προπονητή και με πάρα πολλούς ικανούς παίκτες, ανέβηκε ένα η και περισσότερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η πορεία της στο εξωτερικό με τις πολύ σημαντικές επιτυχίες αλλά και η πρωτοποριακή της θέση στον τοπικό πίνακα του πρωταθλήματος είναι κάτι παραπάνω από απτή απόδειξη πως στη… μακρινή Πάφο γίνεται μια πρωτόγνωρη, σοβαρή προετοιμασία που έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Με αυτές τις σκέψεις να παίζουν μέσα στο μυαλό μου, κάθισα κι εγώ αναπαυτικά στον καναπέ, αναμένοντας να παρακολουθήσω αν όλα όσα σκεφτόμουνα θα ίσχυαν και πάλι! Διότι από τούδε και στο εξής η ομάδα της Πάφου θα δοκιμάζεται συνέχεια αν μπορεί να κρατηθεί στα ψηλά δώματα του κυπριακού πρωταθλήματος.

Είναι και η ομάδα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεν κώλωσε και το φανέρωσε εμφαντικά πολλές φορές, πότε με την παρουσία του στο γήπεδο πότε με σάρπες πότε με φανελάκια. Δικαίωμά του αναφαίρετο και ουδείς έχει το δικαίωμα να τον κρίνει και να τον κατακρίνει πως, επειδή είναι Πρόεδρος όλων των Κυπρίων, όφειλε να μην επιλέξει ομάδα αλλά να το παίζει υπεροπαδός για να ικανοποιούνται οι σωματειακές προτιμήσεις ενός εκάστου οπαδού που βλέπει τις δικές του ομάδες να τρέχουν και να μην φτάνουν. Τι να πούμε κι εμείς που, εκτός από θαυμασμό για την ομάδα της Πάφου, τρέφουμε και μια απέραντη αφοσίωση για την Ανόρθωση Αμμοχώστου, η οποία δίνει τον υπέρτατο αγώνα από τα βάθη του βαθμολογικού πίνακα να σώσει την ιστορία της που κρατά περισσότερο από έναν και πλέον αιώνα.

Αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση για την Ανόρθωση. Επιστροφή ξανά στην Πάφο. Ομολογώ πως προψές, με αντίπαλο την ισπανική Βιγιαρεάλ, είχα κάποιον σκεπτικισμό αν η ομάδα του Καρσέδο μπορεί να την αντιμετωπίσει στα ίσα. Ομολογώ πως η ομάδα της Πάφου έδειξε το πρώτο και κορυφαίο πλεονέκτημά της. Είναι σοβαρή. Η σοβαρότητα γεννά την πειθαρχία και η πειθαρχία τον σεβασμό του αντιπάλου. Όταν σέβεσαι τον αντίπαλο, εκτός από αγωνιστικό θράσος, σε κατακλύζει και μια αφοβία!

Με τα πιο πάνω η ομάδα της Πάφου νίκησε την ισπανική Βιγιαρεάλ με 1-0 και στο τελευταίο ημίωρο, όταν οι κίτρινοι «αγρίεψαν», οι παίκτες της Πάφου δεν έδιωχναν πανικόβλητοι όπου… να 'ναι την μπάλα! Αν συνεχίσει έτσι (και γιατί όχι…) το μέλλον της είναι στα πόδια και φυσικά στα μυαλά της!