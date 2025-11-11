Θεατρική Παράσταση ΜΙΑ ΙΛΙΑΔΑ με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη

Tο βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα», από το Σατιρικό Θέατρο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, παρουσιάζει το Τεχνόπολις 20 στην Πάφο την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 8μμ στο Μαρκίδειο Θέατρο.

Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη αναμετριέται με την πιο αρχέγονη εξιστόρηση, αναλαμβάνοντας το ρόλο του πρώτου μεγάλου δημιουργού της Ευρωπαϊκής και Δυτικής λογοτεχνίας.

Ο Όμηρος, η απαρχή της ποίησης, βρίσκει φέτος την οικουμενική του φωνή μέσα από την ερμηνεία της κορυφαίας μας ηθοποιού.

Το έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Lisa Peterson και Denis O’ Hare, βασισμένο στην Ιλιάδα του Ομήρου όπως μεταφράστηκε στην Αγγλική από τον Robert Fagles, είναι μια σύγχρονη και συναρπαστική εκδοχή του Ομηρικού έπους, η οποία φωτίζει τις ολέθριες – διαχρονικά – συνέπειες που υφίσταται η ανθρωπότητα από τις πολεμικές συγκρούσεις.

Πρόκειται για μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία όπου ο Ποιητής ιστορεί το παραμύθι του πολέμου, της αρχομανίας, της αλαζονείας, της οίησης και της ύβρεως, που διά μέσου των αιώνων επαναλαμβάνεται συντρίβοντας τον άνθρωπο.

Η σύγχρονη πραγματικότητα επιβεβαιώνει την οραματική δύναμη του σπουδαίου ραψωδού. Την ενδυμασία της κυρίας Μπεμπεδέλη επιμελείται ο Λάκης Γενεθλής, τις σκηνογραφικές προβολές ο Νίκος Μυλωνάς, τους φωτισμούς ο Βικέντιος Χριστιανίδης και τη μουσική ο Δημήτρης Ζαχαρίου, ενώ βοηθός σκηνοθέτη είναι η Χριστίνα Ψαρά.

«Το έργο ΜΙΑ ΙΛΙΑΔΑ είναι ένας ανησυχητικός θρίαμβος. Μια ηχώ του παρελθόντος, ένας σχολιασμός του παρόντος και μια δυσοίωνη προειδοποίηση για το μέλλον…»

Chicago Sun-Times Εισιτήρια: €15.00 | €12.00 για μαθητές, φοιτητές, συνταξιούχους | Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Εισιτήρια διαδικτυακά: www.technopolis20.com Πληροφορίες: 70002420

Διοργάνωση: Τεχνόπολις 20 Μέγας Χορηγός: Φώτο Larko Χορηγός: 360 Print & Design Studio Υποστηρικτής: Δήμος Πάφου