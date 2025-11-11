Επιδρομή ρωσικών drones σε ανατολική Ουκρανία με ένα νεκρό

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν πυρκαγιά χθες Δευτέρα το βράδυ στην Κραματόρσκ, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιo της μέσω Telegram.

«Η Κραματόρσκ υπέστη μαζική επίθεση. Επτά drones έπληξαν την πόλη» μέσα σε λιγότερα από 30 λεπτά μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο.

Την 23η Οκτωβρίου, δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι τηλεοπτικού δικτύου, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην Κραματόρσκ, καθώς βρίσκονταν στο εσωτερικό οχήματος, σύμφωνα με το Freedom TV, για το οποίο εργαζόταν.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με αριθμητικό πλεονέκτημα και καλύτερο ανεφοδιασμό από τις ουκρανικές, συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Χθες η Μόσχα ανακοίνωσε πως κυρίευσε ακόμη τρία χρόνια.

Εξάλλου, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 37 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στους αιθέρες επτά ρωσικών περιφερειών και της χερσονήσου της Κριμαίας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται κάθε πρωί από το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ακόμη, το RIA μετέδωσε ότι η FSB («ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας») απέτρεψε συνωμοσία της Ουκρανίας και της Βρετανίας με σκοπό να γίνει πειρατεία σε μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 οπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο τύπου Kinzhal και να οδηγηθεί σε κράτος-μέλος του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού ώστε να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το αεροσκάφος επρόκειτο να πετάξει προς αεροπορική βάση του NATO στην Κωστάντζα, στη Ρουμανία, όπου θα καταρριπτόταν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την πληροφορία αυτή.

ΚΥΠΕ