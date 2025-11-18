Εισαγωγή με ζουρνά στην ίδια παλιά ιστορία

Κάνουν λάθος όσοι λένε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά, απολύτως καμία αλλαγή, ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Υπάρχει διαφορά. Και μάλιστα μεγάλη. Έφυγε ο κωμικός και ήρθε στη θέση του ένας σοβαρός παίκτης. Τώρα χειροκροτούμε τα πράγματα, για τα οποία γελούσαμε και προσπερνούσαμε στο παρελθόν. Τώρα μας προκαλούν θαυμασμό πράγματα τα οποία μας αναστάτωναν στο παρελθόν. Θυμώναμε, γελούσαμε όταν τα έλεγε ο Τατάρ. Χειροκροτούμε θερμά όταν λέει τα ίδια πράγματα ο Τουφάν. Όποιος και αν έκανε τον υπολογισμό αυτών των εκλογών τον έκανε καλά. Πολύ καλά. Άλλαξε απλώς τους παίκτες. Δεν άλλαξε τις απόψεις. Στις τελετές ο Τατάρ στεκόταν μπροστά στο μικρόφωνο και έλεγε ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα δικαιώματά του για κυριαρχία και ισότητα». Έτσι λέει και ο Τουφάν. Λέει την ίδια πρόταση. Όπως υποδέχονταν τον Τατάρ στην Άγκυρα, έτσι υποδέχονται και εκείνον, κάνει χειραψία με κάθε έναν ξεχωριστά από τα μέλη του πρωτοκόλλου που έρχονται να τον υποδεχτούν και στην πόρτα του αεροπλάνου γυρίζει και τους χαιρετά ακόμα μια φορά. Ο Τατάρ κατηγορούσε συνεχώς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Και ο Τουφάν όλο την ελληνοκυπριακή πλευρά κατηγορεί. Ο Τατάρ έλεγε ότι «η στήριξη της Τουρκίας είναι η μεγαλύτερή μας εγγύηση» και εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του σε κάθε ευκαιρία. Και ο Τουφάν λέει το ίδιο και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του. Άλλαξε το μανεκέν στη βιτρίνα. Όμως, η βιτρίνα παραμένει η ίδια. Ο Τουφάν λέει πως «το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται δίπλα μας και σήμερα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, όπως και στο παρελθόν, είναι η μεγαλύτερή μας εγγύηση η οποία διασφαλίζει το να κοιτάμε με εμπιστοσύνη το μέλλον». Κάντε το μια ερώτηση για εξέταση. Ρωτήστε ποιος το είπε αυτό. Όλοι θα πουν είτε ο Ντενκτάς είτε ο Έρογλου είτε ο Τατάρ. Δεν θα πουν ο Τουφάν. Κανενός δεν θα περάσει από το μυαλό ότι το είπε ο Τουφάν. Ακόμα δεν τέλειωσε και το σερμπέτι του «εμείς είπαμε ναι στο Σχέδιο Ανάν, εκείνοι είπαν όχι». Είναι φανερό ότι δεν θα χάσει την έντασή του και κατά την περίοδο του Τουφάν.

Έβγαλε από το λεξιλόγιό του εκφράσεις όπως ομοσπονδία, ενωμένη Κύπρος και κοινή πατρίδα. Αυτές οι εκφράσεις θα ξεχαστούν αυτή την περίοδο ή θα χρησιμοποιούνται εκ μέρους μερικών μικρών ομάδων που αμαυρώνονται αποκαλούμενες «περιθωριακές». Λέει συνεχώς ότι «είμαστε ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους στο νησί». Πόσο παράλογο! Τι σημαίνει «δύο ίσοι ιδρυτικοί εταίροι»; Ποιος είναι ο άλλος εταίρος; Πού είναι; Δεν υπάρχει ο άλλος εταίρος! Ποιας δημοκρατίας είμαστε ένας από τους δύο ίσους εταίρους; Της ομοσπονδιακής δημοκρατίας που δεν έχει γίνει αποδεχτή; Ή μήπως της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960; Δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέει. Και σπαζοκεφαλιάζουν για να το βρουν αυτό οι μάντεις της πολιτικής. Κανείς δεν τον ρωτάει τι θέλει να πει. Μπορεί να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία; Δεν μπορεί! Και ο Τουφάν αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία «Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου».

Δεν τα βλέπουν όλα αυτά εκείνοι που τον ψήφισαν; Φυσικά τα βλέπουν, όμως σωπαίνουν. Ακόμα και αν απογοητευτούν, δεν μπορούν να το αποδεχτούν έτσι εύκολα. Και μερικοί από αυτούς αρέσκονται στο να ενεργούν σαν να είναι όλα εντάξει. Αυτοί είναι εκείνοι που γεύονται πιο πολύ την αφρόκρεμα του στάτους κβο. Ποιοι χειροκροτούν πιο πολύ τον Τουφάν; Οι καταγόμενοι από την Τουρκία. Συμπεριλαμβανομένων των σοβινιστών και των φανατικών. Τούς ενέπνευσε τόση εμπιστοσύνη ο Τουφάν που ζητούν από αυτόν να βάλει στη θέση τους όσους αποκαλούν κατοχική δύναμη την Τουρκία. Και ακόμα υπάρχουν κάποιοι στον νότο που επιμένουν να μην ξυπνούν. Έρχεται και από εκείνους χειροκρότημα στον Τουφάν. Δεν αντιλαμβάνονται καθόλου τι συμβαίνει στην κατεχόμενη περιοχή. Το μίσος για τον Χριστοδουλίδη σκοτείνιασε τόσο πολύ τα μάτια τους που χαίρονται ότι θα δυσκολευτεί πολύ απέναντι στον Τουφάν. Σαν να στάθηκε ένας Τουρκοκύπριος ηγέτης που θέλει λύση τώρα απέναντι από τον Νίκο, ο οποίος δεν θέλει λύση και θα σαστίσει μη ξέροντας τι να κάνει.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ξέρει την αξία του Τουφάν. Του έστειλε το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Διοργάνωσε μια λαμπρή τελετή υποδοχής στην Άγκυρα. Πορεύτηκαν ιππείς. Ρίχθηκαν βολές. Και ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «σεβόμαστε τη βούληση των Τουρκοκυπρίων». Χάρηκαν όλοι. Σέβεται τη βούλησή μας, λέει. Πόσο γρήγορα ξεχάσατε πώς ανέτρεψε με πραξικόπημα τον Ακιντζί;

Ελάτε να πάμε στο χαμάμ. Το δοχείο είναι παλιό, το χαμάμ παλιό. Αλλά άλλαξε ο φροντιστής. Να μας τρίψει και αυτός λίγο!