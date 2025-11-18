Χειμώνας με ηλεκτρικό: Πώς να προστατεύσετε τη μπαταρία και να κερδίσετε σε αυτονομία

Ωστόσο, με σωστή χρήση και μερικά απλά βήματα, οι οδηγοί μπορούν να περιορίσουν τις απώλειες αυτονομίας και να κινηθούν με άνεση και ασφάλεια ακόμα και σε συνθήκες παγετού.

Η μείωση της αυτονομίας τον χειμώνα οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων: η χρήση θέρμανσης, φώτων και άλλων ηλεκτρικών συστημάτων αυξάνει την κατανάλωση, ενώ η χαμηλή θερμοκρασία μειώνει τη χημική απόδοση των στοιχείων της μπαταρίας.

Σε δοκιμές του ADAC, οι απώλειες κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 20-30%, ενώ σε πολύ μικρές διαδρομές μπορεί να φτάσουν και το 50%.

Παρά όλα αυτά, οι ειδικοί καθησυχάζουν τους ιδιοκτήτες EV. Σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μεγαλύτερες μπαταρίες, προηγμένα συστήματα προθέρμανσης και αντλίες θερμότητας μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς πρόβλημα στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Η εμπειρία χρηστών δείχνει ότι ακόμα και στους πιο ψυχρούς χειμώνες, οι περισσότεροι οδηγοί μπορούν να καλύψουν άνετα τις συνήθεις διαδρομές τους.

Πάντως, για καλύτερη απόδοση, οι ειδικοί προτείνουν απλές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις:

Προθέρμανση μπαταρίας και καμπίνας όσο το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στη φόρτιση, ώστε η ενέργεια να μη δαπανάται από την μπαταρία.

Χρήση γκαράζ ή προστατευμένων χώρων στάθμευσης για να περιορίζεται το κρύο που φτάνει στην μπαταρία.

Θέρμανση της καμπίνας με τα απολύτως απαραίτητα: τα θερμαινόμενα καθίσματα και το θερμαινόμενο τιμόνι καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια σε σχέση με το κλασικό AC.

Οδήγηση στη λειτουργία Eco και μείωση περιττής κατανάλωσης.

Έλεγχος ελαστικών και πίεσης που επηρεάζουν σημαντικά την κατανάλωση.

Αξιοποίηση της ανάκτησης ενέργειας, ειδικά στην αστική μετακίνηση και τις κατηφόρες.

Οι μετρήσεις δείχνουν πως η κατανάλωση κυμαίνεται γύρω στις 1,5-2,3 kWh ανά ώρα όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί τον κλιματισμό, τιμή που οι σύγχρονες μπαταρίες αντέχουν ακόμα και σε πολύωρο μποτιλιάρισμα.

Έτσι, δεν χρειάζεται οι οδηγοί να στερηθούν την άνεση. Μία ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία καμπίνας σε συνδυασμό με τα επιμέρους συστήματα θέρμανσης προσφέρει το καλύτερο ισοζύγιο άνεσης και κατανάλωσης.

Επίσης, η φόρτιση τον χειμώνα απαιτεί προσοχή. Ο ιδανικός χρόνος είναι αμέσως μετά από μια διαδρομή, όταν η μπαταρία δεν είναι «παγωμένη». Αν είναι πολύ κρύα, το σύστημα μειώνει αυτόματα την ισχύ φόρτισης για να την προστατεύσει.

Το συμπέρασμα είναι σαφές και λέει πως οι χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την απόδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά με λίγη προνοητικότητα και σωστή χρήση, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Τα νεότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραμένουν απολύτως λειτουργικά και άνετα ακόμα και στον πιο σκληρό χειμώνα.

Πηγή: newsauto.gr