Το απλό μαθηματικό πρόβλημα που δεν μπορούν να το λύσουν όλοι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΣ

Η εξίσωση, που δημοσιεύτηκε στο X από τον χρήστη του X @BholanathDutta, είναι η εξής: 19 - 7 x 4 + 5.

Ένα φαινομενικά απλό μαθηματικό πρόβλημα έχει μπερδέψει το διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι όσο εύκολο δείχνει με την πρώτη ματιά.

Παρά την απλότητά της, προκάλεσε έντονη συζήτηση, με χρήστες να δίνουν αντικρουόμενες απαντήσεις. Το «μυστικό» βρίσκεται στη σωστή σειρά των πράξεων (PEMDAS) δηλαδή στη σωστή σειρά των πράξεων στα μαθηματικά που είναι η εξής: Παρενθέσεις, Εκθέτες, Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση (από αριστερά προς τα δεξιά), και Πρόσθεση και Αφαίρεση (από αριστερά προς τα δεξιά).

Η λύση της απλής μαθηματικής εξίσωσης

Αφού δεν υπάρχουν παρενθέσεις ή εκθέτες, η λύση ξεκινά με τον πολλαπλασιασμό: 7 x 4 = 28.

Η εξίσωση γίνεται 19 - 28 + 5.

Η πρόσθεση και η αφαίρεση έχουν την ίδια προτεραιότητα, άρα λύνονται από αριστερά προς τα δεξιά: 19 - 28 = -9.

Έπειτα προκύτει το -9 + 5»που δίνει αποτέλεσμα -4.

 

 

 

 

