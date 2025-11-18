Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ξεψαχνίζουν το κινητό Χασαπόπουλου για τα επίμαχα ίχνη του Οδυσσέα- Η «Ομαδα στήριξης γενικού ελεγκτή» και η καταγγελία για ψευδορκία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Σε χέρια ειδικών το κινητό τηλέφωνο του Α. Χασαπόπουλου για επαναφορά διαγραμμένων μηνυμάτων του Οδ. Μιχαηλίδη που φέρονται να τον συνδέουν με την επίμαχη σελίδα

Τα όσα αποκαλύπτονται τα τελευταία 24ωρα από τη σύγκρουση των άλλοτε στενών συνεργατών Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ανδρέα Χασαπόπουλου τελούν υπό παρακολούθηση από τη Νομική Υπηρεσία και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να παρέμβει αυτεπάγγελτα ο Γενικός Εισαγγελέας με σκοπό να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδορκίας εναντίον του κ. Μιχαηλίδη, εάν και εφόσον ο Α. Χασαπόπουλος καταθέσει στοιχεία —όπως, άλλωστε, δεσμεύτηκε δημόσια— που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην περιβόητη σελίδα «Ομάδα Στήριξης Γενικού Ελεγκτή». Πρόκειται για σελίδα στο Facebook, της οποίας διαχειριστής ήταν ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, και μέσω αυτής στοχοποιούνταν και λοιδορούνταν όσοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι λειτουργοί κ.ά. ασκούσαν κρι...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα