Ξεψαχνίζουν το κινητό Χασαπόπουλου για τα επίμαχα ίχνη του Οδυσσέα- Η «Ομαδα στήριξης γενικού ελεγκτή» και η καταγγελία για ψευδορκία

Τα όσα αποκαλύπτονται τα τελευταία 24ωρα από τη σύγκρουση των άλλοτε στενών συνεργατών Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Ανδρέα Χασαπόπουλου τελούν υπό παρακολούθηση από τη Νομική Υπηρεσία και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να παρέμβει αυτεπάγγελτα ο Γενικός Εισαγγελέας με σκοπό να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδορκίας εναντίον του κ. Μιχαηλίδη, εάν και εφόσον ο Α. Χασαπόπουλος καταθέσει στοιχεία —όπως, άλλωστε, δεσμεύτηκε δημόσια— που να τεκμηριώνουν την εμπλοκή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην περιβόητη σελίδα «Ομάδα Στήριξης Γενικού Ελεγκτή». Πρόκειται για σελίδα στο Facebook, της οποίας διαχειριστής ήταν ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, και μέσω αυτής στοχοποιούνταν και λοιδορούνταν όσοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι λειτουργοί κ.ά. ασκούσαν κρι...

