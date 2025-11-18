Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής

Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Deportivo Madryn – Deportivo Morón για την ημιτελική φάση των play-offs ανόδου της Β' κατηγορίας, που εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει κάνοντας χρήση χημικών.

Αυτό ήταν το δεύτερο ματς των δύο ομάδων με την Deportivo Morón να έχει επικρατήσει με 1-0 στην έδρα της και την Deportivo Madryn να νικά με το ίδιο σκορ στο δεύτερο ματς, αλλά να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, λόγω της καλύτερης θέσης που είχε πάρει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε σφοδρές συμπλοκές, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους στο γήπεδο.

Ahora pelea de los jugadores de Morón CARA A CARA CON LA POLICÍA pic.twitter.com/JHG6boaomN — Toto (@palertermo) November 16, 2025

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν βίαια χτυπήματα, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο χρειάστηκε να παρέμβουν άμεσα, προχωρώντας ακόμη και σε χρήση σπρέι πιπεριού, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τις ομάδες παικτών που συγκρούονταν στο κέντρο του γηπέδου.

Un jugador de Morón rompiendole el microfono a un periodista. Esto es de mala leche, andá y caga a trompadas al arbitro pic.twitter.com/KDXsXnsOU6 — Toto (@palertermo) November 16, 2025

