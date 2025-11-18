Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άγριες συμπλοκές μεταξύ παικτών οδήγησαν σε επέμβαση της αστυνομίας που έκανε μέχρι και χρήση σπρέι πιπεριού μετά τη λήξη του αγώνα στη B΄ κατηγορία της Αργεντινής Deportivo Madryn – Deportivo Morón

Απίστευτα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Deportivo Madryn – Deportivo Morón για την ημιτελική φάση των play-offs ανόδου της Β' κατηγορίας, που εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει κάνοντας χρήση χημικών.

Αυτό ήταν το δεύτερο ματς των δύο ομάδων με την Deportivo Morón να έχει επικρατήσει με 1-0 στην έδρα της και την Deportivo Madryn να νικά με το ίδιο σκορ στο δεύτερο ματς, αλλά να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, λόγω της καλύτερης θέσης που είχε πάρει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε σφοδρές συμπλοκές, δημιουργώντας σκηνές απόλυτου χάους στο γήπεδο.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται ποδοσφαιριστές και μέλη των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν βίαια χτυπήματα, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο γήπεδο χρειάστηκε να παρέμβουν άμεσα, προχωρώντας ακόμη και σε χρήση σπρέι πιπεριού, σε μια προσπάθεια να διαλύσουν τις ομάδες παικτών που συγκρούονταν στο κέντρο του γηπέδου.

protothema.gr

Tags

web tv

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα