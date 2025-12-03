Λεμεσιανοί σε απόγνωση: Από την κίνηση στην… ακινησία!

Να μην σου τύχει να βρεθείς στη Λεμεσό μια καθημερινή από τις περίπου 4 το απόγευμα μέχρι τις 7. Όχι πως τα πρωινά είναι καλύτερα, αλλά το απόγευμα η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Δεν ξέρεις ποιον δρόμο να ακολουθήσεις, δεν ξέρεις πού είναι χειρότερα να πας, δεν ξέρεις αν θα προλάβει; εντός της ημέρας να φτάσεις στον προορισμό σου. Αν δεν το έχεις ζήσει, πραγματικά δεν μπορείς να το καταλάβεις και ας μας πείτε υπερβολικούς που συστηματικά γράφουμε ξανά και ξανά για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού και μόνο.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, προχθές βρισκόμουν κάπου στο τρίγωνο της απελπισίας μεταξύ κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς και κυκλικού κόμβου Αγίου Αθανασίου. Με πήρε ένας γνωστός τηλέφωνο και μιλούσαμε για να περάσει η ώρα. Του είπα ότι «έχει κίνηση και δεν κινούμαστε». Γελάσαμε και οι δύο... σουρεαλισμός. Να είσαι ακίνητος… λόγω κίνησης.

Βλέπεις τη Λεμεσό από το Google Maps για την κίνηση (ακινησία) στους δρόμους και το μόνο που βλέπεις είναι ένα βαθύ συνεχόμενο κόκκινο σε κάθε οδική αρτηρία. Υπολογίζεις ότι για την τάδε διαδρομή των 2-3 χιλιομέτρων είναι αρκετά τα 15-20 λεπτά και τελικά χρειάστηκε να είσαι στον δρόμο περίπου τα διπλάσια, αφού πρώτα έστριψες από κάθε διαθέσιμο στενό μπας και καταφέρεις να ξεπεράσεις κανέναν κακομοίρη οδηγό που δεν γνωρίζει εναλλακτικές διαδρομές.

Και επειδή η Πολιτεία αυτή έχει ψηλά το αίσθημα του χιούμορ, συνεχίζεται το ανέκδοτο (μόνο τέτοιο θα μπορούσε να ήταν) με την κάμερα που καταγράφει την ταχύτητα λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας. Αφού σπαταλήσεις περίπου 30 λεπτά να φτάσεις από τα φώτα με τη Σπύρου Κυπριανού στον κυκλικό κόμβο, λίγο πριν, συνήθως βλέπεις στα αριστερά σου ένα βανάκι παρκαρισμένο (πάντα στη στάση λεωφορείου). Ο καημένος ο οδηγός του βαν, απορώ τι κάνει εκεί. Λογικά πάει και αργοπορημένος. Μάλλον μας τρολάρουν όλοι μαζί. Είναι δυνατόν σε δρόμο που συνεχώς έχει κίνηση να στήνουν βανάκι που καταγράφει ταχύτητα; Όση εξυπνάδα διαθέτουμε ως κοινωνία για την περιοχή του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας εξαντλήθηκε στα φώτα.

Περιμένουμε με αγωνία την κυβέρνηση να καταφέρει να φτιάξει και σε μας τους ιθαγενείς Λεμεσιανούς park and ride. Προς το παρόν εδώ και δυόμισι χρόνια δεν τα καταφέρνει -έβαλε πάντως για να είμαστε ειλικρινείς τις ταμπέλες- και έτσι όλο στους δρόμους είμαστε, ούτε ride, ούτε park, ούτε λεωφορεία. Μόνο ατέλειωτες ουρές απελπισίας. Για το 2026 κανένα έργο στη Λεμεσό για το κυκλοφοριακό. Φαίνεται έμειναν και αυτά στην κίνηση κάποιο πρωινό με τις ατελείωτες ουρές στον αυτοκινητόδρομο. Αν εκεί στην κυβέρνηση δεν λυπούνται εμάς τους Λεμεσιανούς για τα όσα περνούμε στον δρόμο, ας λυπηθούν τουλάχιστον τους καημένους τους Παφίτες που ζουν και εργάζονται στη Λευκωσία και τους κάνουν τον βίο-αβίωτο για να περάσουν μέσα από την πόλη. Εμείς, «καλά την έχουμε». Ανεχτήκαμε τους πύργους, χορτάσαμε «ανάπτυξη» και δεν είπαμε κιχ. Ο Πρόεδρος μέσα - μέσα περνά από τη Λεμεσό. Νιώθει εντάξει;