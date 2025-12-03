Λάρνακα: Βρήκε όπλο, χειροβομβίδες και 84 σφαίρες σε ταξιδιωτική τσάντα νεκρού συγγενή του - Τι ψάχνει η Αστυνομία

Βρήκε πυροβόλο και εκρηκτικές ύλες μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είχε πρόσφατα αποβιώσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας, κάτοικος Λάρνακας, προχώρησε άμεσα στην παράδοση του πιστολιού που εντόπισε, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρχές για περαιτέρω έλεγχο.

Κατά την εξέταση της βαλίτσας, τα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας εντόπισαν δύο χειροβομβίδες, ποσότητα εκρηκτικής ύλης, έναν πυροκροτητή καθώς και 84 σφαίρες. Όλα τα ανευρεθέντα τεκμήρια παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση του οπλισμού και οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην κατοχή του αποβιώσαντος.