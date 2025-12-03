Ειδικοί προειδοποιούν -Μην χρησιμοποιήσεις ποτέ αυτό το προϊόν για να καθαρίσεις το αυτοκίνητο

Παρότι ο καθαρισμός με απλές οικιακές λύσεις μπορεί πράγματι να επιτύχει θετικά αποτελέσματα, ορισμένα από τα προϊόντα αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο όχημα.

Ο τακτικός καθαρισμός αποτελεί θεμέλιο της σωστής συντήρησης ενός αυτοκινήτου. Πέρα από την διατήρηση των αισθητικών επιπέδων του εξωτερικού, ο σωστός καθαρισμός προστατεύει τα υλικά του οχήματος από ρύπους, σκόνες, άλατα και μικροσωματίδια που συσσωρεύονται καθημερινά στο περιβάλλον.

Έτσι, κάθε οδηγός που ενδιαφέρεται πραγματικά για το αυτοκίνητο του πρέπει να μεριμνά για αυτό, προχωρόντας σε τακτικούς καθαρισμούς, είτε σε επαγγελματικά συνέργεια καθαρισμού είτε με οικιακές λύσεις.

Και παρόλο που πράγματι πολλές εργασίες καθαρισμού μπορούν να γίνουν αρκετά επιτυχημένα και στο σπίτι χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό, η λανθασμένη χρήση σπιτικών προϊόντων μπορεί, ανά περιπτώσεις, να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ADAC, τον ανεξάρτητο γερμανικό καθαρισμό, οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με μια από τις πιο συνηθισμένες «DIY» πρακτικές: τη χρήση ξύδιού ή ακόμη και αναψυκτικών για τον καθαρισμό των ζαντών.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί του οργανισμού, αυτά τα προϊόντα μπορούν όντως να απομακρύνουν μια ελαφριά επιφανειακή σκόνη, είναι ωστόσο εντελώς ανεπαρκή απέναντι σε σκληρή βρωμιά όπως για παράδειγμα την σκόνη από τα φρένα που «κολλάει» στο υλικό των ζαντών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνειά τους.

Ο ADAC συνιστά πως όταν μιλάμε για καθαρισμό των ζαντών, πιο ασφαλής επιλογή παραμένουν τα ειδικά καθαριστικά που υπάρχουν στην αγορά και είναι ειδικώς σχεδιασμένα για αλουμινένιες ή σιδερένιες ζάντες. Όπως τονίζεται, τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχόμενη χημική σύνθεση, ικανή να διαλύει τη δύσκολη βρωμιά χωρίς να διαβρώνει ή να χαράζει το υλικό.

Παράλληλα, ο οργανισμός δίνει πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή συντήρηση, τονίζοντας ότι ένας σχολαστικός καθαρισμός των ζαντών δύο φορές τον χρόνο και ειδικά στις εποχικές αλλαγές, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητά τους.

Μάλιστα, προτείνει ο καθαρισμός να γίνεται όταν τα ελαστικά έχουν αφαιρεθεί, ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να φτάσει ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία και να απομακρύνει εντελώς τη συσσωρευμένη βρωμιά.

carandmotor.gr