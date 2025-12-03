Το πιο λαχταριστό και εύκολο french toast με πραλίνα σοκολάτας, για να γλυκαθείτε με υπογραφή του chef Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

300 γρ. πραλίνα φουντουκιού

12 φέτες ψωμί του τοστ, χωρίς κόρα

3 αυγά μέτρια

200 ml γάλα

2 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα τριμμένη

100 γρ. βούτυρο, για το ψήσιμο

Για το σερβίρισμα

Φρούτα της αρεσκείας μας

Πραλίνα

Εκτέλεση

1 Βάζουμε τις μισές φέτες του τοστ στον πάγκο εργασίας και τις αλείφουμε με την πραλίνα.

2. Καλύπτουμε με τις υπόλοιπες φέτες και κλείνουμε καλά τις άκρες, πιέζοντάς τες, και τις αφήνουμε στην άκρη.

3 Σε ένα μπολ, βάζουμε τα αυγά, το γάλα, τη ζάχαρη, την κανέλα και διαλύουμε με ένα σύρμα χειρός το μείγμα.

4 Βουτάμε μέσα τις φέτες ψωμί και τις αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα.

5 Τοποθετούμε ένα τηγάνι με βούτυρο σε μέτρια φωτιά και ψήνουμε και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν σκούρο χρώμα.

6 Σερβίρουμε με φρούτα της αρεσκείας μας και πραλίνα.

Tip

Κλείνουμε καλά τις άκρες, για να μην ανοίξουν κατά το ψήσιμο.