Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

French Toast με πραλίνα σοκολάτας!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το πιο λαχταριστό και εύκολο french toast με πραλίνα σοκολάτας, για να γλυκαθείτε με υπογραφή του chef  Γιώργου Τσούλη!

Υλικά

  • 300 γρ. πραλίνα φουντουκιού
  • 12 φέτες ψωμί του τοστ, χωρίς κόρα
  • 3 αυγά μέτρια
  • 200 ml γάλα
  • 2 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κανέλα τριμμένη
  • 100 γρ. βούτυρο, για το ψήσιμο 

Για το σερβίρισμα

  • Φρούτα της αρεσκείας μας
  • Πραλίνα 

Εκτέλεση

1 Βάζουμε τις μισές φέτες του τοστ στον πάγκο εργασίας και τις αλείφουμε με την πραλίνα.

2. Καλύπτουμε με τις υπόλοιπες φέτες και κλείνουμε καλά τις άκρες, πιέζοντάς τες, και τις αφήνουμε στην άκρη.

3 Σε ένα μπολ, βάζουμε τα αυγά, το γάλα, τη ζάχαρη, την κανέλα και διαλύουμε με ένα σύρμα χειρός το μείγμα.

4 Βουτάμε μέσα τις φέτες ψωμί και τις αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα.

5 Τοποθετούμε ένα τηγάνι με βούτυρο σε μέτρια φωτιά και ψήνουμε και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν σκούρο χρώμα.

6 Σερβίρουμε με φρούτα της αρεσκείας μας και πραλίνα.

Tip

Κλείνουμε καλά τις άκρες, για να μην ανοίξουν κατά το ψήσιμο.

 

Tags

FOODFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα