Έχουν οι καιροί γυρίσματα;

Η φωτογραφία (δεν) μιλά από μόνη της…Παραμιλά σε καιρούς που αρκετοί από μας δεν περιμέναμε να ζήσουμε.

Συνήθως οι φωτογραφίες από επεισόδια δείχνουν το ανάποδο σκηνικό. Αστυνομικοί να κτυπάνε διαδηλωτές. Είναι αυτού του περιεχομένου φωτογραφίες που συνηθίσαμε. Αυτή όμως η φωτογραφία έχει να πει κάτι πολύ πιο βαθύ από όσα προβάλλονται στο στιγμιότυπό της.

Κρήτη, Δεκέμβριος του 2025. Ξεσηκωμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες τρακτέρ κόβουν τους δρόμους και συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί φυσικά δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουν διαταγή να βαρέσουν, κι αυτό κάνουν. Δεκάδες αγρότες έφαγαν πολύ ξύλο από τα αστυνομικά γκλοπ…

Είχα, αλλά δεν έβαλα μια φωτογραφία που να δείχνει την αστυνομική βία. Η φωτογραφία του αγανακτισμένου διαδηλωτή που κυνηγά αστυνομικό είναι η πιο χαρακτηριστική. Ανάποδος κόσμος. Θα γινόταν κι αυτό. Ο καιρός περνά κι όλα αλλάζουν καθημερινά με ταχύτητα σφαίρας…

Έχουν δίκαιο οι αγρότες; Φυσικά κι έχουν δίκαιο. Πού να το βρουν είναι ένα θέμα που (δεν) σηκώνει συζήτηση. Ενώ η χώρα πνίγεται από το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, η Δικαιοσύνη φαίνεται να έχει αυτοεξοριστεί. Ή να την έχουν εξορίσει ανώτερες δυνάμεις. Και ο παραλογισμός ανάβει όλο και περισσότερες φωτιές, χωρίς να νοιάζεται κανείς ποιος θα τις σβήσει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα παραλογισμού, που όπως και να το κάνουμε εντυπωσιάζει.

Στον κεντρικό δρόμο προς το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, οι αγρότες μέσα στην οργή και τοι θυμό τους αποφασίζουν να κλείσουν με τα τρακτέρ τον δρόμο. Εδώ αξίζει να αναφέρω πως οι αγρότες δεν είναι και οι πιο εύκολοι αντίπαλοι. Έχουν βαρύ εξοπλισμό, τα τρακτέρ τους είναι σχεδόν τεθωρακισμένα και ο ψυχισμός τους είναι για τα δεδομένα που περνούν «πρωτόγονος».

Πίσω στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Διαβουλεύσεις με αστυνομικούς να μην κλείσει ο δρόμος γιατί στον αερολιμένα εγκλωβίστηκαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες, κυρίως μαθητές. Σας τα περιγράφω όπως τα άκουσα από ελλαδικό κανάλι. Κι ενώ τα βρίσκουν να μην κλείσει ο δρόμος, η Αστυνομία τι κάνει; Βάζει αυτή τις αστυνομικές κλούβες και κλείνει τον δρόμο για να μην τολμήσουν οι αγρότες να αθετήσουν τη συμφωνία!!!

Δεν είναι παράλογο; Δεν είναι τρελό; Από πού να το πιάσεις και να μην πάθεις εγκεφαλικό;

Η σύρραξη δεν αργεί. Φανταστήκατε οι αγρότες να κρατούσαν όπλα; Και τι θα γίνει αν ξεπεραστούν τα όρια της όποιας αυτοσυγκράτησης εκατέρωθεν;

Το κράτος συμπεριφέρεται ανάλγητα και οι αγανακτισμένοι βαράνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Περιμένοντας τα χειρότερα, μια λεπτομέρεια που αποσιωπήθηκε. Οι χρεοκοπημένοι αγρότες τρώνε και δίνουν ξύλο με επίσης χαμηλόμισθους αστυνομικούς…

Τι να σκεφτείς και να μην μαραζώσεις: «Ελλάς το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει;»