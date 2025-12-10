5 αυτοκίνητα που μπορούν να σε κάνουν πλούσιο - Γιατί πρέπει να τα αγοράσεις σήμερα

Από Mazda MΧ-5 μέχρι Porsche Carrera GT, αυτά είναι τα 5 μοντέλα που προβλέπεται να εκτοξευθούν σε αξία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Hagerty, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως που ασχολούνται με την αυτοκινητιστική κληρονομιά και τα κλασικά οχήματα, δημοσίευσε για 9η χρονιά τη λίστα Bull Market 2026, δείχνοντας ποια μοντέλα προβλέπεται να εκτοξευθούν την επόμενη διετία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα αυτοκίνητα που πρωταγωνιστούν στη λίστα είναι μοντέλα της δεκαετίας του 1990 και του 2000. Προσφέρουν αναλογική αίσθηση, διαθέτουν χειροκίνητα κιβώτια και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, με το σημαντικότερο φυσικά να είναι η αυξανόμενη ζήτηση από νεότερους αγοραστές.

Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι η λίστα δεν αναφέρεται μόνο σε supercars εκατομμυρίων, αφού αρκετά από τα αυτοκίνητα είναι πραγματικά προσιτά και, παρά το χαμηλό κόστος απόκτησης, σε λίγα χρόνια μπορεί να μετατραπούν σε επενδυτικό θησαυρό.

Eπιλέξαμε και σας παρουσίαζουμε 5 μοντέλα της λίστας που βρίσκονται και στην Ευρώπη, με βάση την προοπτική ανόδου στην αγορά.

Volkswagen Golf GTI VR6 (1995–1998)

Για χρόνια το Mk3 GTI VR6 ζούσε στη σκιά του θρυλικού Mk2. Σήμερα όμως η τάση αλλάζει. Ο εξακύλινδρος VR6 με τους 174 ίππους, ο ιδιαίτερος βρυχηθμός του και η τυπική γερμανική πρακτικότητα έχουν δημιουργήσει ένα ρεύμα γύρω από αυτό, κυρίως από νεότερους petrolheads που μεγάλωσαν με αυτά στα videogames.

Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, τα διαθέσιμα μοντέλα μειώνονται και κάθε καλοσυντηρημένο, γνήσιο VR6 γίνεται πλέον μικρός θησαυρός. Είναι το αυτοκίνητο που αγοράζεις φθηνά, το κρατάς με αγάπη και το βλέπεις χρόνο με τον χρόνο να ανεβαίνει στις δημοπρασίες.

Mazda MX-5 NB (1999–2005)

Η δεύτερη γενιά του Miata είναι το σημείο όπου η Mazda τελειοποίησε τη φιλοσοφία του μοντέλου. Προσέφερε περισσότερη δύναμη, καλύτερη οδική συμπεριφορά, το ίδιο χαμηλό βάρος και χαμόγελο πίσω από το τιμόνι σε κάθε στροφή.

Τώρα το NB βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που το NA βρέθηκε πριν 10 χρόνια. Οι τιμές αρχίζουν να ανεβαίνουν, η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά και όποιος βρει ένα καθαρό δείγμα χωρίς σκουριές έχει ήδη κάνει απόσβεση. Το Miata παραμένει ένα από τα φθηνότερα κλασικά που μπορείς να οδηγείς καθημερινά χωρίς άγχος.

BMW M5 E60 (2006–2010)

Κάθε δεκαετία έχει τον μύθο της. Η BMW έφτιαξε τον δικό της με τον S85, έναν ατμοσφαιρικό V10 εμπνευσμένο από Formula 1 που απέδιδε 507 ίππους και, όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά.

Η E60 M5 παραμένει «θηρίο» ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα. Στροφάρισμα υψηλά, ήχος που μιλούσε κατευθείαν στην ψυχή σου, σπάνιο και ένα κοινό που το αναζητά, το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Οι νεότεροι συλλέκτες που μεγάλωσαν τη δεκαετία που κατασκευαζόταν την ψάχνουν μανιωδώς, με τους ειδικούς να αναφέρουν ότι ένα καλοσυντηρημένο μοντέλο μπορεί να διπλασιάσει την αξία του μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Alfa Romeo GTV (1969–1972)

Όσοι δεν πρόλαβαν τις κλασικές 911 στρέφονται στον πλησιέστερο σε ομορφιά και χαρακτήρα «αντίπαλό» τους, την κλασική GTV. Σχεδιασμένη από τον Giugiaro, ελαφριά, άμεση και με αγωνιστική κληρονομιά που συγκινεί, η coupe της Alfa έχει μπει στο ραντάρ όλων.

Οι τιμές έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα πάνω, ξεπερνώντας τα 40.000 ευρώ, όμως η ζήτηση παραμένει ισχυρή. Αν βρεθεί ένα καλοσυντηρημένο αντίτυπο σε καλή τιμή, είναι επένδυση που δύσκολα θα χάσει χρήματα.

Porsche Carrera GT (2004–2007)

Μερικές φορές, για να γίνεις πλούσιος, πρέπει ήδη να είσαι. Η Carrera GT δεν είναι απλώς αυτοκίνητο αλλά μια ωδή στη μηχανολογία. Ατμοσφαιρικός V10 κινητήρας, χειροκίνητο κιβώτιο, carbon monocoque και παραγωγή σε περιορισμένα αντίτυπα δημιούργησαν ένα μοντέλο θρύλο.

Ανήκει στην κατηγορία των hypercars που απλώς δεν κατασκευάζονται πια. Οι συλλέκτες με βαθιές τσέπες τη θεωρούν το «ιερό δισκοπότηρο» της αυτοκίνησης και οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, ξεπερνώντας ήδη το 1,4 εκατ. ευρώ. Αν μπορείς να την αγοράσεις σήμερα, δεν αγοράζεις αυτοκίνητο αλλά ένα περιουσιακό στοιχείο που θα φέρει στο μέλλον περισσότερα χρήματα.

