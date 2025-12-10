Δερύνεια: 14 μήνες στη φυλακή 37χρονος για το σφάξιμο του καγκουρό

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για 37χρονο, από το Καμερούν, ο οποίος κρίθηκε ένοχος ότι τον περασμένο Μάιο έσφαξε καγκουρό σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Δερύνεια για σκοπούς κατανάλωσης. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, αφού βρέθηκε ένοχος σε κατηγορίες που αφορούν κακομεταχείριση ζώου και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 7 Μαΐου 2025, προκαλώντας οργή και θυμό στην κοινωνία. Η αρχική πληροφορία που λήφθηκε στην Αστυνομία από πολίτη μιλούσε για τεμαχισμό ζώου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν τεμαχισμένο ένα ζώο καθώς και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πράξη αυτή. Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το ζώο ταυτοποιήθηκε ως καγκουρό. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψε, επίσης, ότι ο καταδικασθείς διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την απόρριψη του αιτήματός του για παραχώρηση ασύλου το 2022. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επιβολή ποινής φυλάκισης για υπόθεση κακοποίησης ζώου αποτελεί σαφές και ηχηρό μήνυμα, ότι τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα και ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται αυστηρά, χωρίς καμία ανοχή. «Η Αστυνομία, και ειδικότερα η Αστυνομία για τα Ζώα, σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τη διερεύνηση κάθε καταγγελίας που αφορά κακοποίηση, παράνομη κατοχή ή οποιαδήποτε μορφή βίας εις βάρος ζώων. Η προστασία και ευημερία των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημόσιας ασφάλειας και του σεβασμού προς τις αξίες της κοινωνίας μας. Κανένα έγκλημα κατά των ζώων δεν είναι αμελητέο και κανένα δεν μένει ατιμώρητο», τονίζεται στην ανακοίνωση. Περαιτέρω, η Αστυνομία καλεί το κοινό να συνεχίσει να συνεργάζεται και να καταγγέλλει άμεσα οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, συμβάλλοντας έμπρακτα στην πρόληψη και καταπολέμηση τέτοιων άσχημων φαινομένων.

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω καγκουρό βρισκόταν σε ιδιωτική φάρμα της περιοχής και παραλήφθηκε ζωντανό από τον κατηγορούμενο. Αρχικά ο Αφρικανός ισχυρίστηκε στην Αστυνομία ότι το ζώο είχε σκοτωθεί σε μάχη μαζί με άλλο καγκουρό στη φάρμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, η νεκροτομή στο ζώο τον διέψευσε, αφού διαπιστώθηκε ότι το καγκουρό σφάχτηκε και γδάρθηκε ενώ ήταν ζωντανό. Στο κατηγορητήριο της υπόθεσης συμπεριλήφθηκαν, επίσης, η 55χρονη ιδιοκτήτρια της φάρμας και ο 54χρονος υπάλληλός της, Ευρωπαίος υπήκοος, οι οποίοι φέρεται να παρέδωσαν το καγκουρό στον καταδικασθέντα. Ο υπάλληλος καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή, ενώ η ιδιοκτήτρια της φάρμας αθωώθηκε και απαλλάχτηκε.