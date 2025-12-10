Η Βουλή κλείνει το σίριαλ της αξιολόγησης αλλά...

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις πετρών σε δρόμους του Τροόδους - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Με το ΥΠΑΝ να πιέζει για ψήφιση του νέου συστήματος αξιολόγησης, και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να υψώνουν «ασπίδα» και να απειλούν με μέτρα, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη διαδικασία, η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας θυμίζει πεδίο μάχης

Ολοκληρώνεται σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αλλάζει ριζικά τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Το νομοσχέδιο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οδηγείται για ψήφιση στην ολομέλεια στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος για φέτος, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαι...

