Η βούληση θα φέρει θετικό πρόσημο;

Με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο Κυπριακό, η σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών υπό τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν μπορεί να θεωρηθεί ως κομβική. Έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα μέρη θα επιδιώξουν όπως σταλούν μηνύματα ότι ξεκινά μια νέα προσπάθεια μέσα από μια συμφωνημένη διαδικασία τις οποίες τα βασικά της στοιχεία ούτως ή αλλιώς είναι καθορισμένα από τα ίδια τα γεγονότα. Τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα με ορίζοντα το τέλος του΄26, τα κεκτημένα των συνομιλιών είναι επίσης καταγεγραμμένα, ενώ η πολιτική βούληση, όπως διατείνονται οι πλευρές, περισσεύει. Σημειώνει τη βούληση του κατά τρόπο φορτικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης έκτισε ολόκληρη την πορεία του προς την κοινότητα εξηγώντας γιατί το αφήγημα των δύο ξεχωριστών κρατών είναι καταστροφικό για όλους. Επομένως τα δεδομένα υφίστανται. Πιστεύουμε πως και οι δύο ηγέτες «συνεπικουρούμενοι» και από τη μεσολαβητική δυνότητα της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν μπορούν να στείλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα ως αντίβαρο στην απογοήτευση και τη μιζέρια που επικρατεί εδώ και οκτώ χρόνια της πλήρους αδράνειας μετά το Κραν Μοντανά. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε παράθυρο που μπορεί να προσφέρει οξυγόνο για τη χώρα αυτή.

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι συντονίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθόλου δεν είναι τυχαία η παρουσία αυτές τις μέρες και του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό. Ο Γιοχάνες Χαν αναφέρεται απευθείας στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν και θα στείλει το δικό του μήνυμα ότι ο ίδιος θα συνδράμει στη διαδικασία επίλυσης εντός του πλαισίου του ΟΗΕ σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα. Οι επαφές του Χαν θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον τρόπο συνεργασίας των ΗΕ με την ΕΕ. Έως τώρα δεν έχει διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο για το πώς θα είναι στην πράξη αυτή η στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ. Επί του παρόντος ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ δεν έχει εμπλακεί άμεσα στις προσπάθειες για επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών προς επανέναρξη των συνομιλιών. Η ουσία ωστόσο παραμένει ότι σταδιακά συμπληρώνεται το παζλ για κάτι δυναμικό στο Κυπριακό, μια διαδικασία στην οποία αυτή τη φορά οι πάντες θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, με διαυγείς θέσεις μακριά από γενικότητες, μισόλογα και αναζήτηση αιτιών αναβλητικότητας.