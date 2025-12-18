Από τη Βενεζουέλα ώς την Ουκρανία, ο Τραμπ δεν χάνει το κέφι του. Για όλα έχει και άποψη, και λύση. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα ξεφουρνίσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Το πιο εντυπωσιακό με αυτόν τον άνθρωπο είναι πως δεν χάνει την αισιοδοξία του.

Βέβαια, όταν είσαι για δεύτερη φορά πλανητάρχης, δεν έχεις να υπολογίσεις τίποτα και κανέναν. Οι ειδήσεις γύρω από το όνομα Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματούν να τρέχουν ξοπίσω του.

Μόλις προχθές είχε κηρύξει την κυβέρνηση του Καράκας σαν μια τρομοκρατική οργάνωση αλλά σε λίγη ώρα βγήκε και είπε πως η ειρήνη και ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά…

Και διερωτάσαι. Τι περισσότερο ξέρει από τους απεσταλμένους του στις διαβουλεύσεις με την Ουκρανία και τους λοιπούς Ευρωπαίους; Πριν λίγα 24ωρα σχεδόν τους μισούς Ευρωπαίους ηγέτες τους βάφτισε ηλίθιους…Χθες βράδυ το ξέχασε και είπε πως θέλει με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προστατέψουν την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Μάλιστα αποδέχτηκε να δώσει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Χάνεται η μπάλα όταν μιλά ο Τραμπ! Μια εμπειρογνώμονας εξωτερικής πολιτικής, η Nathalie Tocci, πιστεύει ότι «είναι εξαιρετικά απίθανο να επιτευχθεί εκεχειρία τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο πιθανόν να παραμείνουμε στο πλαίσιο ενός συνεχιζόμενου πολέμου», δήλωσε η Tocci, διευθύντρια του Istituto Affari Internazionali, στο Al Jazeera.

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν το 20% της ανατολικής Ουκρανίας και κερδίζει σιγά-σιγά έδαφος, καθώς ο ουκρανικός στρατός έχει αποδυναμωθεί από λιποταξίες και τη μείωση της στρατιωτικής βοήθειας. «Είναι μάλλον αδύνατο οι Ουκρανοί να αποσυρθούν οικειοθελώς από αυτά τα εδάφη, εκτός αν δούμε και αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την άλλη πλευρά», δήλωσε η Tocci στο Al Jazeera. Για να λέει ο πλανητάρχης ότι είμαστε τόσο κοντά στη λήξη του πολέμου μάλλον έχει συμβεί το αδιανόητο. Να έχει δεχτεί η Ουκρανία και ο Ζελένσκι την παραχώρηση των εδαφών που ζητά ο Πούτιν. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις όμως στην Ουκρανία δείχνουν ότι το 75% των Ουκρανών απορρίπτει την αποχώρηση από την περιοχή του Ντονμπάς...

Το βασικό συστατικό για να καταστεί δυνατή η κατάπαυση του πυρός παραμένει ακριβώς το ίδιο πάντα. Η Ρωσία θα συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες μόνο αν θεωρήσει ότι θα κερδίσει περισσότερα από την κατάπαυση του πυρός παρά από τη συνέχιση των επιθέσεων. Η απάντηση στο ερώτημα τι θα τερματίσει τις εχθροπραξίες παραμένει μια και μοναδική. Η θα συντριβεί η Ουκρανία ή θα ηττηθεί η Ρωσία.

Αυτή την ωμή αλήθεια είναι δυνατόν να μην την κατανοεί ο Τραμπ, όταν διαλαλεί στον πλανήτη ότι το τέλος του πολέμου είναι τόσο, μα τόσο κοντά;

Πού μπλέξαμε!..