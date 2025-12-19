Συνομιλητής

Μήπως έχει άδικο ο Χριστοδουλίδης; Είδε ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση και με τον Τουφάν και προέβη σε έκκληση στον Ταγίπ Ερντογάν. «Έλα, να συναντηθούμε μαζί», είπε. Δεν είναι η πρώτη φορά αυτή. Υπήρξαν και στο παρελθόν τέτοια αιτήματα από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Υπήρξαν και κατά την περίοδο Αναστασιάδη. Μήπως δεν έψαχναν πάντα τον δρόμο απευθείας επαφών με την Τουρκία οι Ελληνοκύπριοι αξιωματούχοι; Όταν ήταν ηγέτης του ΑΚΕΛ ο Άντρος Κυπριανού φιλοξενήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου και συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν. Ο Τσαβούσογλου συναντήθηκε τουλάχιστον για μια ώρα με τον Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά αποκλείοντας τον Μουσταφά Ακιντζί. Τι το ασυνήθιστο υπάρχει σε αυτό για να εκπλήσσεται κάποιος; Μήπως καταπατήθηκε η βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας; Αγνοήθηκε και παραγνωρίστηκε αυτή η κοινότητα; Ποια βούληση; Έχουμε βούληση; Ποιος σφετερίστηκε τη βούλησή μας; Η ελληνοκυπριακή πλευρά; Ή μήπως η Τουρκία; Αφού η Τουρκία είναι η ανώτερη διοίκηση και εμείς η υποτελής διοίκηση, για ποια βούληση μπορεί να γίνεται λόγος; Τι πιο φυσιολογικό μπορεί να υπάρχει από το να επιθυμεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να έχει απευθείας επαφές με την Τουρκία, η οποία είναι ουσιαστικά αυτή που έχει τη βούληση. Οι άνθρωποι λένε ξεκάθαρα πως «αυτή η δουλειά δεν γίνεται με τους δούλους, να έρθει ο αφέντης». Τι λάθος υπάρχει σε αυτό; Μήπως ακόμα και ο Ραούφ Ντενκτάς δεν έλεγε ότι «κάνω ό,τι πει η Τουρκία»; Μήπως ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ δεν είπε πως «αν η Τουρκία μού πει "κάθισε" θα καθίσω και αν μου πει "σήκω" θα σηκωθώ»; Το ζήτημα εκτείνεται μέχρι τον δρα Κιουτσιούκ. Ο οποίος είχε πει κάτι χειρότερο: «Αν η Τουρκία μάς δώσει ένα παλούκι και μας πει "βάλτε το στον πισινό σας", θα το βάλουμε»! Τότε δεν ήμασταν υπό κατοχή ακόμα. Μήπως αυτή η χώρα δεν βρίσκεται υπό ντε φάκτο κατοχή εδώ και 51 χρόνια; Τότε; Εδώ περνάει ο δικός μας λόγος και όχι ο λόγος του κατακτητή; Όποιον και αν ρωτήσουμε στον δρόμο μήπως δεν λέει ότι εμείς δεν έχουμε βούληση;

Ο Τουφάν θύμωσε πολύ με τον Χριστοδουλίδη. Γιατί, λέει, απευθύνει έκκληση για απευθείας συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο συνομιλητής του, λέει, δεν είναι ο Ερντογάν αλλά ο ίδιος. Δεν μπορεί, λέει, να παραγνωρίζει τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού. Τότε κατά την τελευταία τους συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη και την Ολγκίν γιατί δεν απάντησε στις ερωτήσεις τους και τούς παρέπεμψε στον Χακάν Φιντάν; Άλλωστε από την ημέρα που εξελέγη ο Τουφάν μήπως δεν λέει συνεχώς στην κοινότητα ότι «δεν αποφασίζω χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία»; Άρα ο ίδιος είναι ουσιαστικά εκείνος που πρώτα απ’ όλα παραγνωρίζει τη βούληση των Τουρκοκυπρίων. Μήπως δεν ξέρουν όλοι πως σε αυτή τη διαβούλευση θα ισχύσει μόνο αυτό που λέει η Τουρκία; Αφού η Τουρκία αποφασίζει για τα πάντα, τότε γιατί ο Χριστοδουλίδης να μην βγάλει από τη μέση τον μεσολαβητή και να συναντηθεί απευθείας με αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις;

Μήπως στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις ζητήσαμε ποτέ κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζητά η Τουρκία; Ο Μουσταφά Ακιντζί επιχείρησε να το δοκιμάσει μια φορά αυτό και έγινε χαλασμός κόσμου. Δέχθηκε πυρά. Έδωσε χάρτη στον Αναστασιάδη. Και έγινε το σώσε. Έτσι είναι, μήπως έχουμε δικαίωμα να δώσουμε χάρτη στην άλλη πλευρά χωρίς να ρωτήσουμε την Τουρκία; Ύστερα μάθαμε τελικά ότι ο Ακιντζί συνομίλησε με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και έδωσε αυτόν τον χάρτη. Δηλαδή, ο Τσαβούσογλου ήταν ενήμερος.

Η Άγκυρα είναι ο ουσιαστικός συνομιλητής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όχι μόνο της ελληνοκυπριακής πλευράς. Όλοι μάταια πηγαίνουν για τα προβλήματά τους στην πόρτα των δούλων. Ο πρωθυπουργός είναι δούλος, όχι πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι δούλος, όχι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όλοι οι υπουργοί, όλοι οι υφυπουργοί και οι διευθυντές και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι υπάλληλοι της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει κατοχή σε μια χώρα. Έτσι το θεωρεί αυτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θεωρεί υπεύθυνη την Τουρκία για όλα όσα συμβαίνουν στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Και εγώ αυτή θεωρώ υπεύθυνη. Και ο δικός μου συνομιλητής αυτή είναι. Τότε γιατί να μην είναι αυτή ο ουσιαστικός συνομιλητής του ηγέτη στην ελληνοκυπριακή πλευρά;

Πότε μπορεί να αποκτήσουμε πραγματική βούληση; Αν απαλλαχτούμε από τη διοίκηση της Τουρκίας. Ενόσω δεν έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος θα μπορεί να πει όχι στην Τουρκία, κανείς δεν θα μας σέβεται. Δεν θα μας δέχεται ως συνομιλητές. Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία, τουλάχιστον κάθισε εκεί που κάθεσαι και κάνε το κέφι σου, όταν σου χτυπούν κατάμουτρα αυτή την ανημποριά!