Επέκταση προθεσμίας για μειωμένο συντελεστή 5% στις κατοικίες συζήτησε η Επ. Οικονομικών

Την πρόταση νόμου του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών Σταύρου Παπαδούρη για επέκταση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για το μειωμένο συντελεστή για τρία χρόνια σε τέσσερα χρόνια, συζήτησε σήμερα επί της αρχής η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, καθώς μέσα Ιουνίου του 2026 αναμένεται ότι ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος της νομοθεσίας που είχε ψηφιστεί το 2023.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας ανέφερε ότι με βάση το Tax for All τα αιτήματα για πολεοδομικές άδειες στην πολεοδομία για τον συντελεστή ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 200 τμ, ήταν 8987. Σημείωσε ότι η νομοθεσία δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για άτομο είτε για developer, ενώ η υπηρεσία δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο αριθμό των πολεοδομικών αδειών υποβλήθηκαν στην αρμόδια αρχή. Σημειώθηκε επίσης ότι μεταξύ 16 Ιουνίου 2023 και 30 Οκτωβρίου 2023 έχουν εκδοθεί 2949 πιστοποιητικά μειωμένου συντελεστή. Προστέθηκε ότι όλοι οι φάκελοι έχουν πιστωθεί στους ΕΟΑ και τα στοιχεία μπορούν να δοθούν μόνο από τους ΕΟΑ. Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε ότι θα υπάρχουν νέες προκλήσεις σε περίπτωση που δοθεί περαιτέρω παράταση σε αυτή την μεταβατική περίοδο.

Η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε τη διαφωνία της με την πρόταση νόμου για επέκταση του χρόνου υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ενώ ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου συμφώνησε λόγω των καθυστερήσεων, όπως είπε, στις αδειοδοτήσεις από τον ΕΟΑ και των αιτήσεων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι η πρόταση Παπαδούρη θα βοηθήσει κόσμο και είναι ορθή και χρήσιμη, σημειώνοντας παράλληλα και την επιφύλαξη της. «Η ανησυχία μου είναι αυτή, να μην προκαλέσουμε κάτι παραπάνω. Ίσως να χρειάζεται λίγη παραπάνω μελέτη, και επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την επιτροπή ΦΠΑ στις Βρυξέλλες για να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να είναι εντάξει μια τέτοια επέκταση» είπε. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικοινομικών εισηγήθηκε όπως το θέμα εξεταστεί και με το Υπουργείο Οικονομικών και ανάλογα να τεθεί ξανά προς συζήτηση.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς σημείωσε ότι θα πρέπει στο πλαίσιο της πρότασης να συζητηθούν και τα κριτήρια ώστε να μην δοθεί παραθυράκια για πολυτελείς κατοικίες αλλά να βρεθεί μια ρύθμιση για όσων οι αιτήσεις καθυστερούν στην Πολεοδομία.

Ο Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι «δημιουργείται μια παραδοξότητα επειδή δεν δούλεψαν οι ΕΟΑ. Δεν θα φορτωθεί ο κόσμος την ανεπάρκεια του συστήματος», ανέφερε.

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής συζητήθηκε επίσης και η δυνατότητα παρέκκλισης για έργα αφαλάτωσης που υλοποιούνται εντός του τρέχοντος έτους για σκοπούς αντιμετώπισης της ανάγκης υδροδότησης και διασφάλισης επάρκειας υδατικών πόρων, θέμα το οποίο θα συζητηθεί ξανά σε επόμενη συνεδρία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να δώσει την ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή - το Υπουργείο Γεωργίας- να προχωρήσει με τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για εγκατάσταση αφαλατώσεων χωρίς να απαιτείται η διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας. Το θέμα θα συζητηθεί κατ’ άρθρο σε επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Οικονομικών, με στόχο την ολοκλήρωση της συζήτησης εντός Μαρτίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ