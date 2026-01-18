Τα σαΐνια και τα χαϊβάνια

Επιτέλους λύθηκε το μυστήριο. Τα σαΐνια των υπηρεσιών ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μιλούν για ρωσικής προέλευσης υβριδικό πόλεμο. Είναι τόσο καλά «ενημερωμένοι» για τέτοια θέματα που μιλούν για πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης. Τα χαϊβάνια, δηλαδή όλοι εμείς, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση και -όπως είναι φυσικό- πρέπει να προστατεύσουμε την πατρίδα μας.

Δεν είμαι ειδικός σε τέτοια θέματα αλλά από την άλλη δεν μπορώ να μην λάβω υπόψη όλα αυτά τα αίσχη που ακούστηκαν. Για το περιεχόμενο, με αναίδεια χιλίων καρδιναλίων, τα σαΐνια θέλουν να πείσουν τα χαϊβάνια ότι είναι προϊόν μοντάζ και συρραφής. Σίγουρα είναι. Όλα τα βίντεο υποβάλλονται σε μοντάζ και συρραφή πριν το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως πάντα, αφήνουμε την ουσία και ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες. Για μένα το αν είναι υβριδικός πόλεμος και αν είναι ρωσικής προέλευσης ή όχι ολίγον με ενδιαφέρει. Αυτό που πρέπει να απασχολήσει τον καθέναν από εμάς είναι αν αυτοί που μιλούσαν είναι υπαρκτά πρόσωπα ή όχι. Αν είναι η φωνή τους ή όχι.

Με απλά λόγια, ο πρώτος κύριος είναι πράγματι ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης; Η φωνή που ακούστηκε είναι όντως του κυρίου Λακκοτρύπη; Ο άλλος κύριος είναι όντως ο διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ Χαράλαμπος Χαραλάμπους; Η φωνή που ακούσαμε είναι όντως του κυρίου αυτού; Ο τρίτος κύριος είναι πράγματι ο κύριος Χρυσοχόος και η φωνή δική του;

Όλα τα άλλα είναι επουσιώδη και λεπτομέρειες. Κουβέντες για αγρίους. Ασφαλώς μιλούμε για υβριδικό πόλεμο που επηρεάζει το ήδη κακό όνομα της χώρας μας, όμως μιλούμε για ένα βίντεο του οποίου το περιεχόμενο, εκτός από ένα τεράστιο σκάνδαλο πρωτόγνωρης διαφθοράς, ίσως να είναι και ποινικά κολάσιμο.

Προς αποφυγή της οποιασδήποτε παρεξήγησης, δεν υπονοώ ότι ο ΠτΔ εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού. Τυγχάνει να γνωρίζω πολύ καλά τον Πρόεδρο και τέτοιο ενδεχόμενο το αποκλείω κατηγορηματικά. Ανεξάρτητα αν τον επικρίνω καυστικά για τις ενέργειές του στο Κυπριακό, γνωρίζω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπορεί να είναι φιλόδοξος και δυστυχώς συνειδητοποιημένος απορριπτικός αλλά διεφθαρμένος και απατεώνας δεν είναι. Όμως το θέμα υπάρχει. Αυτά που ελέγχθηκαν από τον κύριο Λακκοτρύπη και τον κύριο Χαραλάμπους είναι τουλάχιστον ηθικά απαράδεκτα και αγγίζουν δυστυχώς τον ίδιο τον Πρόεδρο. Δεν μπορεί ο κύριος Χαραλάμπους να μην είχε ενημερώσει τον ΠτΔ για τη συνομιλία του με τους υποτιθέμενους επενδυτές!

Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα η Αστυνομία θα προέβαινε σε πολύωρη ανάκριση των δυο κυρίων που μιλούν στο επίμαχο βίντεο και θα καλούσε αμέσως για κατάθεση τον ΠτΔ. Ο κύριος Χαραλάμπους μιλούσε μέσω του φορητού του υπολογιστή. Αμφιβάλλω αν η Αστυνομία προέβη σε κατάσχεση του υπολογιστή αυτού.

Ευθύνη για τον χειρισμό της υπόθεσης φέρει σίγουρα ο Γενικός Εισαγγελέας. Ως δημόσιος κατήγορος δεν θα έπρεπε να συνεδριάζει με τους εν δυνάμει ενόχους για το πώς θα χειριστούν την υπόθεση. Σε ένα κανονικό κράτος θα έπρεπε να γίνει το Προεδρικό φύλλο και φτερό, να κατασχεθούν οι υπολογιστές ούτως ώστε να μην χαθούν στοιχεία.

Η καλοστημένη αυτή παγίδα δεν θα είχε καμία επιτυχία αν δεν υπήρχαν στην πατρίδα μας Λακκοτρύπηδες και Χαράλαμποι. Άνθρωποι κατ’ αρχάς επιπόλαιοι, εξυπνόβλακες και αναιδείς. Άνθρωποι πολύ κατώτεροι των περιστάσεων. Άνθρωποι που δεν μπορεί να έχουν την οποιαδήποτε σχέση με την κεφαλή του κράτους. Άνθρωποι που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την πατρίδα μας.

Το βίντεο αυτό προκάλεσε όντως πολιτικό σεισμό. Όμως η ατυχέστατη διαχείριση του προβλήματος ήταν χειρότερη από το ίδιο το βίντεο. Ό,τι θες ακούς. Για παράδειγμα, ο λαλίστατος διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΠτΔ, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, μας είπε τη μεγάλη «αποκάλυψη». «Ο ΠτΔ δεν απάντησε στο συγχαρητήριο μήνυμα του κυρίου Χρυσοχού». Μα επιτέλους, τι μας ενδιαφέρει αν ο Πρόεδρος απάντησε ή όχι; Τι σχέση έχει με την όλη υπόθεση; Τι ενδιαφέρουν τον πολίτη οι απαντήσεις του Προέδρου σε μηνύματα; Το πλέον τραγικό είναι το ότι ο ΠτΔ επιτρέπει στον κάθε Βίκτωρα να τον υπερασπίζεται με διάφορες ασυναρτησίες, για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερη λέξη. Όλα θα πρέπει να έχουν κάποιο στοιχειώδες επίπεδο και μέτρο, πόσω μάλλον όταν πρόκειται για τέτοια σοβαρά θέματα. Στην περίπτωση αυτή το επίπεδο στο χαμηλότερο δυνατό σημείο, το δε μέτρο ανύπαρκτο.

Το αν κάποιοι χρηματοδότησαν, κρυφά ή φανερά, με μετρητά ή με επιταγή, την προεκλογική εκστρατεία του ΠτΔ και το ταμείο της πρώτης κυρίας, αν και σοβαρότατο γεγονός, δεν είναι το κύριο θέμα για το κράτος μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι όλοι ανεξαιρέτως οι θεσμοί έχουν αποδειχθεί γυμνοί. Ανύπαρκτοι. Φτάσανε στο σημείο που η μόνη θετική συμβολή που μπορούν να προσφέρουν είναι το να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Ακόμα και η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το βίντεο που κυκλοφόρησε αλλά και η διαχείριση της κρίσης, που ακολούθησε, απέδειξαν την πλήρη ανεπάρκεια των θεσμών του κράτους, κάτι που συναντάς μόνο σε ψευδοκράτη. Όταν στην αρθρογραφία μου αποκαλώ την Κυπριακή Δημοκρατία ψευδοκράτος του νότου οι ψευδοπατριώτες με αποκαλούν ελληνόφωνο Τούρκο. Τι έχουν να πουν τώρα; Ίσως να αδικώ τα ψευδοκράτη με τέτοιους παραλληλισμούς;

Ο ΠτΔ, στις πρώτες του τοποθετήσεις, έδειξε φανερά πολύ ενοχλημένος. Δικαιολογημένη η ενόχλησή του αλλά προς λανθασμένη κατεύθυνση. Ενοχλημένος έπρεπε να είναι με αυτούς ή με αυτόν που χρησιμοποιούσαν το όνομά του για να πωλούν υπηρεσίες. Με αυτόν που, για να πετύχει να συμμετάσχει στις ξένες υποτιθέμενες επενδύσεις, παρουσίαζε τόσο στενές τις σχέσεις του με τον Πρόεδρο και τις χαρακτήριζε σαν σχέσεις με γκόμενα. Όταν κάποιος, σε μια επιχειρηματική συνάντηση, αποκαλεί τον ΠτΔ φιλενάδα, τότε, σίγουρα ο πρώτος που φταίει είναι ο Πρόεδρος που έδωσε τέτοιο δικαίωμα.

Αν αποδειχθεί ότι αληθεύουν τα όσα εμβρόντητοι ακούσαμε στο βίντεο της ντροπής, εγείρεται τεράστιο θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πράγματι προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε τον οποιονδήποτε από τις κυρώσεις της Ευρώπης προς τη Ρωσία, τότε, η αξιοπιστία μας στην Ευρώπη πιάνει πάτο. Ας μην ξεχνούμε ότι ο ίδιος ο ΠτΔ, πριν λίγες βδομάδες, προσήλθε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στοιχεία για τις παρακάμψεις των ευρωπαϊκών κυρώσεων από την Τουρκία.

Το δραματικό δε είναι το ότι οι πολίτες, τα χαϊβάνια, δεν αντιδρούν. Δυστυχώς μετά τη δεκαετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη έχουμε πάθει ανοσία σε θέματα διαφθοράς. Θεωρούμε τη διαφθορά ως το αυτονόητο και μαγκιά, τη δε διαφάνεια και εντιμότητα βλακεία. Δεν αντιδρούμε γιατί έχουμε τόσο αποστασιοποιηθεί από αρχές και αξίες που δείχνουμε κατανόηση και αδιαφορία σε τέτοια περιστατικά γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας είμαστε σίγουροι ότι και εμείς τα ίδια θα κάναμε.

Κατά τη δεκαετή διακυβέρνηση Αναστασιάδη, εκτός από το έγκλημα στο Κραν Μοντανά, τα «χρυσά» διαβατήρια, τα Panama papers, τα Pandora papers και τα τόσα άλλα σκάνδαλα που έχουν ρεζιλέψει την πατρίδα μας διεθνώς, δυστυχώς το χειρότερο που συνέβη είναι το ότι κατάντησε ο λαός δεκτικός σε κάθε υπόθεση διαφθοράς. Αντιμετωπίζουμε πλέον τη διαφθορά ως μέρος της καθημερινότητας και για αυτό δεν αντιδρούμε.

Νομίζω, μετά το βίντεο αυτό, η Προεδρία Χριστοδουλίδη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Μπορούμε να μιλούμε για τίτλους τέλους. Αν υπάρχουν επιλογές αποκατάστασης της δημοτικότητάς του θα πρέπει να αλλάξει τώρα ρότα. Όχι με φρεσκαρίσματα αλλά με πλήρη ανακαίνιση των στενών του συνεργατών. Ο Πρόεδρος δυστυχώς αποδεικνύεται γυμνός και μόνος.