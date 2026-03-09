Αφθώδης πυρετός: Κλείνουν προληπτικά οι δομές αγρινών σε Σταυρό της Ψώκας και Πλατάνια - Σκοπός η διαφύλαξη γενετικού υλικού

Οι δομές φύλαξης και προστασίας του αγρινού, οι οποίες είναι επισκέψιμες από το κοινό στον Σταυρό της Ψώκας και τα Πλατάνια θα παραμείνουν κλειστές για προληπτικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών. Το εν λόγω μέτρο λαμβάνεται με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των ζώων και τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι η τήρηση των προληπτικών μέτρων συμβάλλει στην προστασία των ζώων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Κύπρου.

Σε σχέση με τα άγρια στη φύση αγρινά, από τις πρώτες στιγμές γνωστοποίησης της εμφάνισης κρούσματος αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η οποία έχει υπό την ευθύνη της την τήρηση της νομοθεσίας για προστασία του ενδημικού είδους, κινητοποιήθηκε για τη λήψη δραστικών μέτρων. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για τον περιορισμό της διασποράς, αποφασίστηκε η πλήρης απαγόρευση του κυνηγίου, καθώς και της εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες της Λάρνακας. Εξάλλου η Υπηρεσία συμμετέχει καθημερινά στη Συντονιστική Σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο ΚΣΕΔ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Από την πλευρά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε εκείνες τις μέρες ότι η κύρια περιοχή εξάπλωσης των αγρινών βρίσκεται σε απομακρυσμένο γεωγραφικό σημείο (Δάσος Πάφου), σε σχέση με τα τρέχοντα κρούσματα, γεγονός που προσφέρει ένα φυσικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια περιορισμού.

Σκοπός η διαφύλαξη γενετικού υλικού

Οι λόγοι της δημιουργίας της περίφραξης στον Σταυρό της Ψώκας μάς μεταφέρουν πίσω, στη δεκαετία του 1930, όταν επί Αγγλοκρατίας το Τμήμα Δασών διαπίστωσε ότι μειώθηκαν δραματικά σε αριθμό τα αγρινά στο Δάσος της Πάφου. Μπροστά στον κίνδυνο να εξαφανιστεί το ενδημικό υποείδος από την Κύπρο, έγιναν δύο πολύ σημαντικές δράσεις, όπως ανέφερε σε προηγούμενο ρεπορτάζτου «Π» ο Χάρης Νικολάου, λειτουργός του Τμήματος Δασών.

«Η μία ήταν η απαγόρευση του κυνηγίου στο Δάσος της Πάφου και η δεύτερη η δημιουργία λίγο πιο μετά μίας περίφραξης στον Σταυρό της Ψώκας, κοντά στα γραφεία του Τμήματος Δασών -δεν ήταν όπως την ξέρουμε σήμερα, ήταν αλλού και πιο μικρή- με σκοπό να διαφυλαχτεί γενετικό υλικό, ώστε σε περίπτωση ολοκληρωτικού αφανισμού του είδους, τα αγρινά να αναπαράγονταν και να απελευθερώνονταν σιγά-σιγά στη φύση, μέχρι να ενισχυόταν ο πληθυσμός. Και αυτό ενδεχομένως να είναι και η πρώτη δράση διατήρησης της βιοποικιλότητας που έγινε ποτέ στην Κύπρο», ανέφερε.

«Στα επόμενα χρόνια, λόγω της απαγόρευσης της κυνηγίου, ο πληθυσμός του αγρινού άρχισε να ανακάμπτει, αλλά επειδή το κοινό ενδιαφερόταν πολύ να βλέπει τα άγρινα στην περίφραξη, αποφασίστηκε, μετά το τέλος της Αποικιοκρατίας, αυτή να παραμείνει. Όμως, μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο και έγινε πιο μεγάλη. Και πάλι συγχρόνως ο σκοπός είναι να διατηρούμε γενετικό υλικό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να επιφέρουν οι ασθένειες και άλλοι κίνδυνοι», τόνισε.