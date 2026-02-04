Καθώς η Τουρκία αποσύρεται από το Άφριν μετά από οκτώ χρόνια

Η Τουρκία αποσύρθηκε από το Άφριν. Αποσύρθηκε οικειοθελώς; Ή μήπως της είπαν «αποσύρσου» και αποσύρθηκε; Δεν λέγεται τίποτα σε αυτό το θέμα από τα τουρκικά πρακτορεία ειδήσεων. Όμως, όταν άρχιζε αυτή η στρατιωτική επιχείρηση πριν οκτώ χρόνια, το έθνος είχε αφηνιάσει! Την είχαν αποκαλέσει «Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας». Όμως, ήταν φωτιά, δεν δόθηκε κλάδος ελαίας. Έγιναν πολλά στο Άφριν μέσα σε οκτώ χρόνια. Μετανάστευση. Βιασμοί. Λεηλασίες. Πλιάτσικο. Και ιδού τώρα, μάζεψε τα μπογαλάκια της και αποσύρεται. Καλά, τι κέρδισε; Ένα τεράστιο τίποτα!

Ήταν κάτι αναπάντεχο αυτό. Δεν υπολογιζόταν η απόσυρση της Τουρκίας από το Άφριν. Ο πόλεμος ήταν στη Ροζάβα και το Κομπάνι. Το Κομπάνι είχε πολιορκηθεί και αναμενόταν μια μεγάλη επίθεση. Μικροί και μεγάλοι στην κουρδική κοινότητα ζώστηκαν τα όπλα και θα αντιστέκονταν. Ήταν αποφασισμένοι να αντισταθούν. Όλοι οι λαοί του κόσμου είχαν ξεσηκωθεί για τη Ροζάβα και το Κομπάνι. Σε διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες λίγο έλειψε να έκαιγαν τα κεντρικά κτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αστυνομία είχε στριμωχτεί πολύ. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή έγινε κάτι άλλο, αναπάντεχο. Οι κουρδικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν με τη διοίκηση της Δαμασκού. Υπεγράφη μια συμφωνία για το μέλλον της Συρίας μαζί με την κατάπαυση του πυρός. Δεν είναι δύσκολο να εικάσει κάποιος ότι και αυτό επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Δηλαδή, ήταν και αυτό μια επιβολή των ΗΠΑ. Και αμέσως μετά από αυτή τη συμφωνία άρχισαν να αποσύρονται από το Άφριν τα τουρκικά στρατεύματα. Μπορεί να θεωρηθεί πως ήταν και αυτό επιβολή των ΗΠΑ ή μήπως η Τουρκία αποσύρεται οικειοθελώς από μια περιοχή την οποία κρατούσε εδώ και οκτώ χρόνια; Οι τουρκικές ειδησεογραφικές πηγές το προσπερνούν ήσυχα αυτό.

Μήπως μπορούμε να το διασυνδέσουμε αυτό με τον μεγάλο πόλεμο που πιθανώς να αρχίσει ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ; Η Τουρκία δεν ήθελε και πολύ αυτόν τον πόλεμο, δεν ήθελε να χτυπηθεί το Ιράν, όμως οι ΗΠΑ ήθελαν να τη δουν και εκείνη στις δικές τους γραμμές σε αυτόν τον πόλεμο. Άραγε οι ΗΠΑ επιχείρησαν να τιμωρήσουν την Τουρκία, επειδή δεν μπόρεσαν να την πείσουν; Για αυτό της ζήτησαν να αποσυρθεί από το Άφριν; Για αυτό έκοψε τον ενθουσιασμό του Ταγίπ Ερντογάν για το Κομπάνι; Ο Ερντογάν ανυπομονούσε να καταφέρει το τελικό πλήγμα στους Κούρδους στο Κομπάνι. Όμως, δεν υλοποιήθηκε αυτό το όνειρό του. Επιπλέον, αναγκάστηκε να εκκενώσει το Άφριν. Τώρα, επιστρέφουν στο Άφριν 40 χιλιάδες κουρδικές οικογένειες που είχαν μεταναστεύσει μετά την είσοδο της Τουρκίας στην πόλη. Είναι ικανοποιημένος ο Ερντογάν από τη συμφωνία που έγινε; Δεν το νομίζω. Οι Κούρδοι απέκτησαν επίσημη ταυτότητα με αυτή τη συμφωνία. Και εισήλθαν στους μηχανισμούς διοίκησης της Συρίας. Φυσικά θα δούμε εντός των προσεχών ημερών πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, μέχρι πού θα εφαρμοστεί και αν οι Κούρδοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα, άνοστη έκπληξη των ΗΠΑ.

Αν οι ΗΠΑ είπαν στην Τουρκία να αποσυρθεί από το Άφριν και αποσύρθηκε, δεν το νομίζω. Ο Τραμπ κατέχει πολύ σοβαρά ατού που θα κλόνιζαν τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τραμπ λέει ωραία λόγια για τον Ερντογάν κάθε τόσο, είναι αλήθεια πως τον θεωρεί «έμπιστο φίλο» αλλά εκείνος δεν είναι καθόλου έμπιστος για τον Ερντογάν. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει κόκκινη κάρτα από την τσέπη του. Ο Ερντογάν δεν διαθέτει κόκκινη κάρτα απέναντι στον Τραμπ! Έστω και αν θεωρείται έκπληξη η απόσυρσή του από το Άφριν τώρα, δεν είναι. Δεν σας πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και για την Κύπρο μια μέρα; Υποβάλλω αυτό το ερώτημα σε εκείνους που είναι σαν το νύχι και το κρέας με τη μητέρα πατρίδα. Λέτε συνεχώς στον Χριστοδουλίδη πως «δεν μπορείς να κατέβεις στο πηγάδι με το σχοινί των ΗΠΑ», όμως φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεστε ότι και η Τουρκία με αυτό το σχοινί κατεβαίνει στο πηγάδι. Μόλις αφήσουν το σχοινί οι ΗΠΑ, θα μείνει μέσα σε εκείνο το πηγάδι! Φυσικά δεν θα πειράξει τον Ερντογάν ο Τραμπ, αν καθήσει φρόνιμος και υπάκουος. Όμως, είναι αναγκασμένος να κάνει ό,τι του λέει. Έχει τόσο μεγάλο έλλειμμα που έχει μπλέξει άσχημα. Μπορείτε να τον αποκαλέσετε και «όμηρο του Τραμπ»! Όμως, σε περίπτωση που δεχθεί να εισέλθει στον πόλεμο κατά του Ιράν στις τάξεις των ΗΠΑ, μπορεί να γίνει και ακριβώς το αντίθετο από αυτά που έγραψα εδώ. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην Κύπρο ο Ερντογάν. Ποιος ξέρει, ίσως να έγινε αντικείμενο παζαρέματος και η Κύπρος στο παρασκήνιο. Μήπως ο Τραμπ δεν μπορεί να έχει πει «είτε το Άφριν είτε η Κύπρος»;

Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα τα οποία σκέφτομαι μεγαλοφώνως. Θέλησα να μοιραστώ και μαζί σας αυτές τις σκέψεις. Μπορείτε να τα αποκαλέσετε και «θεωρεία συνωμοσίας». Εσείς ξέρετε.