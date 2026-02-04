Έρχονται βροχές - Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη βράδυ

Ήπια πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές έως το Σάββατο – Παραμένουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα οι τιμές

Κυρίως αίθριος παραμένει σήμερα ο καιρός, με ήπιες θερμοκρασίες και ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ωστόσο η εικόνα αρχίζει να διαφοροποιείται από αργά το βράδυ της Πέμπτης, καθώς ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, οι οποίες θα συνεχιστούν τοπικά μέχρι και το Σάββατο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αργά την Πέμπτη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ενώ σταδιακά θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος. Αργά το βράδυ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή ενώ το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

