Αν έσκασε ο σωλήνας αποχέτευσης;

Δεν ξέρω πώς θα συζητήσουμε το Κυπριακό από εδώ και στο εξής. Έφεραν τον κόσμο άνω κάτω οι φάκελοι Epstein που προκαλούν ζάλη. Έσκασε ο «σωλήνας της αποχέτευσης», κατά την έκφραση του Πούτιν. Είναι και αυτό ένα κομβικό σημείο. Μήπως μπορεί να είναι όλα όπως παλιά από εδώ και στο εξής; Λέγοντας «όπως παλιά» δεν θέλω να πω ότι παλιά ήταν καλά. Παλιά ξέραμε, υπολογίζαμε. Αλλά τώρα είδαμε με τα μάτια μας, ακούσαμε με τα αφτιά μας. Δεν έμεινε απολύτως καμία αμφιβολία. Βγήκε στην επιφάνεια όλη η βρομιά της κουζίνας των δισεκατομμυριούχων. Η λέξη «βρομιά» δεν είναι αρκετή. Ξεδιαντροπιά. Ανηθικότητα. Διαστροφή. Και αυτές οι λέξεις δεν είναι αρκετές. Πρόκειται για θηριωδία. Σκέτη θηριωδία! Αυτά είναι σεβαστά πρόσωπα που δίνουν κατεύθυνση, δίνουν συμβουλές σε όλους μας. Τι θα συζητήσουμε με αυτούς τους παιδόφιλους από εδώ και στο εξής; Τι θα συζητήσουμε με τον Tom Barrack, ο οποίος μας αποκάλεσε «απόστημα»; Θα έρθει από το καταγώγιο του Epstein και θα μας συμβουλεύσει για την ειρήνη;

Πόσες μέρες δεν μιλά για τίποτε άλλο ο κόσμος! Μπορεί να συγκαλύψει τα πάντα με τα χρήματά του ο Elon Musk, ο οποίος έχει περιουσία 800 δισεκατομμυρίων και είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της φωλιάς των παιδόφιλων. «Βρίσκω νοητικά καθυστερημένους όσους λένε ότι η ευτυχία δεν είναι στα χρήματα», λέει. Βγήκαν όλα τα άπλυτά τους στη φόρα, όμως ακόμα διαθέτουν ισχύ. Όλα τα Μέσα Ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια τους. Άρχισαν κιόλας να τα συγκαλύπτουν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε σημαντικό κομμάτι των εγγράφων που ανακοίνωσε. Για να μην θυματοποιηθούν πιο πολύ τα θύματα που αποκαλύφθηκαν, λέει! Να το πιστέψουμε; Και κάποιοι δημοσιογράφοι διαδίδουν συνεχώς ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αποκαλύφθηκαν θα μπορούσαν να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια που είναι, όμως αρκούν για να συγκαλύψουν την πραγματικότητα;

Εκείνοι που συνήθισαν να συγκαλύπτουν τα πάντα με τα λεφτά τους μού θυμίζουν πάντα τον άλλοτε γνωστό μας έμπορα χρυσού Σαλίμ. Έγραψαν, λέει, «Πούστη Σαλίμ» σε ένα τραπέζι στον Αθλητικό Σύλλογο Τσετίνκαγια, στον οποίο σύχναζε ο Σαλίμ. Το είδε ο Σαλίμ. Έβγαλε από την τσέπη του τα πεντόλιρά του. Και κάλυψε αυτή την επιγραφή με αυτά τα πεντόλιρα! Πραγματικά;

Αν βουτήξετε σε όσα συμβαίνουν στο καταγώγιο του Epstein, δεν θα μπορέσετε να βγείτε από μέσα τόσο εύκολα. Θα ζαλιστείτε. Θα σας έρθει αναγούλα. Θα κάνετε εμετό. Μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοιτάξτε. Θα κεραυνοβοληθείτε. Θα σταματήσει ο νους σας. Θα σαστίσετε μη ξέροντας τι να πείτε, πώς θα βρίσετε. Θα αηδιάσετε. Θα σιχαθείτε. Οι παιδικές κραυγές που παρακολουθείτε στα βίντεο θα πάλλονται μέσα σας. Κάθισα μέχρι το πρωί και είδα. Ειδήσεις, σχόλια, βίντεο, φωτογραφίες. Διαλύθηκα. Υπάρχουν τα πάντα σε αυτή την απεχθή κουζίνα των δισεκατομμυριούχων. Βία. Βιασμοί. Αίμα. Έφαγαν ανθρώπινο κρέας, λέει. Έβγαλαν το αίμα των παιδιών και το πρόσφεραν σε εκείνους τους ηλικιωμένους αγροίκους ως εμβόλιο νιότης, λέει; Δεν είχε μπορέσει να σκεφτεί κάτι τέτοιο ακόμα και ο δήμιος γιατρός του Χίτλερ Μεγκέλε.

Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που χάθηκαν στον κόσμο και δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν ποτέ. Μήπως απήχθησαν και έγιναν μεζές στο καταγώγιο του Epstein; Δεν τα ήξερε αυτά η CIA που ξέρει τα πάντα; Δεν τα ήξερε η γνωστή «Mossad» του Ισραήλ; Ή η Αγγλία που οι μυστικές της υπηρεσίες δεν αφήνουν πουλί να πετάξει; Και εκείνη δεν το ήξερε; Οι πιλότοι που μετέφεραν εκεί τα παιδιά με αεροπλάνα που ονομάζονταν «Lolita Express». Συνεχίστηκε χρόνια αυτή η διαστροφή και δεν μίλησε κανένας. Έστω και αν κάποια από τα θύματα επιχείρησαν να μιλήσουν φιμώθηκαν και αυτά.

Και τώρα τι άλλο υπάρχει; Οι Ισλαμοφασίστες πιάστηκαν από τους φακέλους Epstein σαν κάποιος που βρήκε θησαυρό. Εξυψώνουν το Ισλάμ και ρίχνουν στα έγκατα της γης τις άλλες θρησκείες. «Ιδού, δείτε τη Δύση την οποία θαυμάζετε», λένε αστράφτοντας και βροντώντας. Στο μεταξύ, δεν παραλείπουν να παινέψουν και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Ναι, έσκασε ο σωλήνας της αποχέτευσης. Έχουμε απέναντί μας τον καπιταλισμό με το πιο ποταπό, το πιο απεχθές του πρόσωπο. Αλήθεια, τι θα συζητήσουμε εμείς εδώ τώρα!