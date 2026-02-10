Σήμερα η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου - Επιστολή στην πρόεδρο της Βουλής

Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας θέτει από σήμερα το ΑΚΕΛ την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ενώ αναμένεται ότι το κόμμα της Αριστεράς θα ζητήσει από τη βουλεύτρια να παραδώσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χθες πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και της βουλεύτριας στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξεύρεση τρόπου συνέχισης της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η κ. Χαραλαμπίδου κλήθηκε να δώσει τελική απάντηση στην πρόταση του ΑΚΕΛ για σύσταση Παρατηρητηρίου κατά της Διαφθοράς με επικεφαλής την ίδια, με τη βουλεύτρια να απαντά εκ νέου ότι δεν αποδέχεται την πρόταση διότι θεωρεί ότι Παρατηρητήριο κατά της Διαφθοράς με κομματικό μανδύα δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο, εξηγώντας πως ούτε καν η Βουλή δεν λαμβάνει πληροφόρηση από τους θεσμούς.

Πολιτικό Γραφείο

Αφού έλαβε τελική αρνητική απάντηση, ο κ. Στεφάνου ανέφερε στην κ. Χαραλαμπίδου ότι θέτει τον εαυτό της εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ και πως σήμερα Τρίτη θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος. Φαίνεται ότι το ΑΚΕΛ λαμβάνει την απόφαση αυτή ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η κ. Χαραλαμπίδου να διεξάγει διάλογο με άλλη πολιτική δύναμη για συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές την ώρα που κάθεται στα έδρανα του κόμματος.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στη σημερινή ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου θα γίνεται αναφορά στο ιστορικό των επαφών του γ.γ. του ΑΚΕΛ με τη βουλεύτρια και το περιεχόμενο της πρότασης του κόμματος. Ακολούθως θα γνωστοποιείται η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου για διαγραφή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και θα τονίζεται ότι το ΑΚΕΛ ζητά όπως η βουλεύτρια παραδώσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο κόμμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάγια θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι οι κοινοβουλευτικές έδρες ανήκουν στα κόμματα, ωστόσο είναι άγνωστο εάν το Πολιτικό Γραφείο θα ζητήσει από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου να παραδώσει την έδρα στο κόμμα. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα ο γ.γ. του ΑΚΕΛ θα ενημερώσει με επιστολή και την πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, για την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου.

Σε αναμονή

Πάντως η κ. Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις στον «Π», ανέφερε ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Στεφάνου ο οποίος την ενημέρωσε ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου. «Τελώ σε αναμονή», όπως είπε, «των αποφάσεων του Πολιτικού Γραφείου και αναλόγως θα τοποθετηθώ».