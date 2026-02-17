Γνωστός δράστης

Εδώ υπάρχουν άτομα που ακόμα δεν ανέχονται να επικρίνουμε τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Κύκλοι που δέχονται χωρίς αντιρρήσεις ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν πει. Δεν μπορούν ποτέ να συμβάλουν στην πρόοδο της κοινωνίας τέτοια άτομα που έχουν τοποθετήσει στον άξονα της ζωής τους μια τέτοια λατρεία. Δεν κάνουν καλό σε κάποιον που διαπράττει λάθος με το να κλείνουν εν γνώσει τους τα μάτια σε αυτό. Αντιθέτως, του κάνουν κακό. Ποιοι μας επιτίθενται πιο πολύ όταν επικρίνουμε τον Τουφάν; Κάποιοι από τον βορρά. Και κάποιοι από τον νότο. Στον βορρά είναι οι εκ Τουρκίας φανατικοί του Τουφάν. Στο δε νότο είναι όσοι λογαριάζονται υποστηρικτές της λύσης και της ειρήνης. Ικανοποιούν την οργή τους που συσσωρεύτηκε κατά της δικής τους διοίκησης στον νότο και ειδικά τον θυμό που νιώθουν για τον Χριστοδουλίδη δικαιολογώντας τον Τουφάν. Αυτό το τμήμα της κοινωνίας θεωρεί πως έχει δίκιο η Τουρκία σε πολλά θέματα.

Κάθε Τουρκοκύπριος ηγέτης που εκλέγεται εδώ πηγαίνει οπωσδήποτε και συναντάται με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ μετά την εκλογή του. Είχε συναντηθεί και ο Ντερβίς Έρογλου όταν εξελέγη. Ο Μπαν Κι Μουν του είχε δώσει ραντεβού μέσα σε ενάμιση μήνα. Αυτό το ραντεβού στη Νέα Υόρκη δόθηκε στον Τουφάν μετά από τρεις μήνες. Πήγε, συναντήθηκε και ήρθε. Είπε πως ήταν πολύ παραγωγική και πολύ χρήσιμη η συνάντηση, αλλά εμείς ούτε την παραγωγικότητά της είδαμε ούτε την ωφέλειά της. Επιπλέον, ο Γκουτέρες δεν έκανε καμία δήλωση και δεν μπορέσαμε να μάθουμε την άποψή του γι' αυτή τη συνάντηση. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Προτού πάει να συναντηθεί με τον Γκουτέρες, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Δηλαδή, δεν μπορεί να μεταβεί σε τέτοια ραντεβού χωρίς διαβούλευση με την Άγκυρα. Δεν αποκάλυψε τι του είπε ο Φιντάν. Όμως, μήπως είναι πολύ δύσκολο να το υπολογίσει κανείς αυτό; Η επίσημη πολιτική της Τουρκίας είναι τα δύο κράτη. Σίγουρα του έδωσε οδηγίες λέγοντας «πρόσεχε, μην εκτεθείς σε αυτό το θέμα». Μίλησε για την απομόνωση. Εξήγησε τη μεθοδολογία. Μην βγεις οφσάιντ! Είμαι πιο πολύ περίεργος αν ο Γκουτέρες του υπέβαλε την εξής ερώτηση: «Η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη. Εσύ υποστηρίζεις την ομοσπονδιακή λύση παρ' όλα αυτά; Ένας Τουρκοκύπριος ηγέτης μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις από την Τουρκία;». Ουσιαστικά, ανέμενα και η Ολγκίν να υποβάλει αυτή την ερώτηση στον Τουφάν. Την υπέβαλε; Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο!

Με τον Τουφάν Έρχιουρμαν προστέθηκε ακόμα ένας ηγέτης μαριονέτα στην τουρκοκυπριακή ηγεσία. Όμως, για να πω την αλήθεια, δεν είμαι και πολύ βέβαιος αν είναι μαριονέτα. Οι μαριονέτες κινούνται εκ μέρους άλλων. Μου φαίνεται ότι ο Τουφάν κινείται μόνος του! Ως γνωστόν είχε πει «η Άγκυρα είναι η δεύτερη πατρίδα μου». Εθελοντικά προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Δεν χρειάζονται οδηγίες. Ξέρει να ενεργεί ως κάποιος από την Τουρκία και όχι ως Κύπριος και να κάνει ό,τι απαιτούν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ακούσατε τι είπε, έτσι δεν είναι; Δεν είναι η Τουρκία, λέει, που απέρριψε την καταγραφή από τα Ηνωμένα Έθνη των συγκλίσεων που έγιναν αποδεχτές στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις! Ποιος είναι; Ο ίδιος είναι, λέει! Ο ίδιος το εμπόδισε αυτό! «Αν ψάχνετε δράστη σε αυτό το θέμα, αυτός είμαι εγώ», λέει! Τι ωραία ασπίδα γίνεται για τη δεύτερη πατρίδα του! Δεν ανέχεται να κατηγορείται η Τουρκία! Ακριβώς όπως ο Ραούφ Ντενκτάς. Και εκείνος μας έλεγε το εξής: «Βρίζετε εμένα όσο θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά μην αγγίζετε την Τουρκία!» Ο Ντενκτάς μας το είχε πει αυτό σε μια δεξίωση πριν 46 χρόνια. Μετά από μισό αιώνα λέει το ίδιο πράγμα και ο Τουφάν. Εκείνος είναι ο δράστης, λέει! Σου είπε ένα μπράβο ο Χακάν Φιντάν; Γιατί δεν θέλει να καταγραφούν οι συγκλίσεις εκ μέρους του ΟΗΕ; Διότι σε εκείνες τις συγκλίσεις γίνεται αναφορά σε ομοσπονδιακή λύση. Αν καταγραφούν, τι θα γίνει; Ύστερα θα πονοκεφαλιάσει η Τουρκία που υποστηρίζει τα δύο κράτη. Ο Τουφάν δεν νοιάζεται καθόλου πλέον για τη μάζα που τον εξέλεξε στις εκλογές επειδή της υποσχέθηκε ομοσπονδία. Η πλειοψηφία από την Τουρκία είναι ικανοποιημένη από αυτόν. Αυτό κοιτάει. Δεν αφήνουν να λεχθεί κουβέντα εναντίον του.

Καθώς έγραφα αυτές τις ασήμαντες γραμμές, εμφανίστηκε μπροστά μου μια πολύ σοβαρή είδηση. Δεν γίνεται να μην την μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια είδηση του Al Jazeera. Ο ισχυρισμός είναι ο εξής: Το Ισραήλ εξαφάνισε τρεις χιλιάδες άτομα στη Γάζα με θερμικά όπλα που πήρε από τις ΗΠΑ. Έγιναν στάχτη περίπου τρεις χιλιάδες Παλαιστίνιοι, λέει! Μέσα σε δύο χρόνια, από αυτούς απέμειναν μόνο ίχνη αίματος που πιτσίλισε τους τοίχους και κομμάτια ιστού, λέει! Πέρα και από φρίκη... Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με ανοησίες. Ντρέπομαι…