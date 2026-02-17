Πώς θα καταλάβουμε τη νοθευμένη βενζίνη πριν καταστρέψουμε τον κινητήρα του αυτοκινήτου

Ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με χαμηλής ποιότητας ή νοθευμένο καύσιμο παραμένει μια υπαρκτή απειλή για χιλιάδες οδηγούς, με την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων να αποτελούν το μοναδικό πραγματικό όπλο προστασίας.

O ανεφοδιασμός είναι μια απολύτως καθημερινή και αναγκαία διαδικασία, ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αποκαλύπτονται πρακτικές εξαπάτησης στα πρατήρια, είτε μέσω πειραγμένων αντλιών είτε μέσω νοθευμένων καυσίμων, που αποφέρουν παράνομα κέρδη στους επιτήδειους, αλλά προκαλούν σοβαρές ζημιές στα οχήματα των οδηγών.

Οι συγκεκριμένες παραβάσεις βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών, με την πολιτεία να προχωρά σε ελέγχους και βαριά πρόστιμα, όπως τις πρόσφατες περιπτώσεις πρατηρίων που τιμωρήθηκαν με ποσά έως και 150.000 ευρώ για αλλοιωμένες αντλίες.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι κανένας έλεγχος δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη ασφάλεια σε καθημερινή βάση. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο οδηγός οφείλει να είναι προσεκτικός και να γνωρίζει τι πρέπει να παρατηρεί, τόσο πριν όσο και μετά τον ανεφοδιασμό.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν για ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να προβληματίσουν ακόμη και πριν μπει κανείς στο πρατήριο.Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του καυσίμου είναι από τα πρώτα «καμπανάκια κινδύνου».

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα πρατήριο προσφέρει τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της αγοράς, δεν πρόκειται για πράξη γενναιοδωρίας, άλλα συνήθως σημαίνει είτε μείωση κόστους μέσω υποδεέστερων πρώτων υλών είτε χρήση νοθευμένου καυσίμου.

Επιπλέον, η εικόνα του ίδιου του χώρου είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε πάντα. Πιθανά σημάδια καυσίμου στο οδόστρωμα, λεκέδες ή έντονη μυρωδιά γύρω από τις αντλίες δεν μπορούν να θεωρούνται κάτι το φυσιολογικό, αφού η ποιοτική βενζίνη δεν «τρέχει» και δεν αφήνει εμφανή υπολείμματα στο έδαφος.

Η οσμή της βενζίνης αποτελεί επίσης βασικό δείκτη ποιότητας. Το κανονικό καύσιμο έχει τη γνώριμη μυρωδιά της βενζίνης, χωρίς να είναι υπερβολικά έντονη ή ενοχλητική. Σε άλλη περίπτωση, όμως, αν η βενζίνη δηλαδή μυρίζει ακετόνη, διαλύτες, θείο ή ναφθαλίνη, αυτό μπορεί να υποδηλώνει αραίωση με χημικές ουσίες ή χρήση πρόσθετων για τεχνητή αύξηση των οκτανίων.

Από την άλλην πλευρά, αν η βενζίνη δίνει μια μεταλλική οσμή τότε αυτό μπορεί να προδίδει την παρουσία προσθέτων φερροκενίου, μια ουσία που χρησιμοποιείται για την αύξηση του αριθμού οκτανίων, και μπορεί να προκαλέσει λειαντικές αποθέσεις και μακροπρόθεσμη φθορά σε κρίσιμα μέρη του κινητήρα, όπως τα μπεκ και οι βαλβίδες.

Ένα ακόμη τεστ που μπορούμε να κάνουμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μια βενζίνη είναι υψηλής ποιότητας είναι το να τρίψουμε λίγη βενζίνη στο χέρι μας και στα δάχτυλα μας. Αν η βενζίνη εξατμιστεί γρήγορα, χωρίς να αφήσει κάποιο υπόλοιπο, τότε μιλάμε για καλή βενζίνη.

Αν όμως αφήσει μια λιπαρή μέμβρανη ή την αίσθηση κολλώδους επιφάνειας, τότε είναι πολύ πιθανό το καύσιμο να είναι μολυσμένο με πετρέλαιο ή λάδι, κάτι που θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες μορφές νοθείας.

Βέβαια, αν χρειαστεί να φτάσουμε εκεί, θα σας «μιλήσει» και ο ίδιος ο κινητήρας μετά τον ανεφοδιασμό. Η προανάφλεξη είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια κακής ποιότητας καυσίμου, ενώ εκδηλώνεται με χαρακτηριστικό μεταλλικό κροτάλισμα κατά την επιτάχυνση.

Ανομοιόμορφη λειτουργία του κινητήρα, αυξημένοι θόρυβοι, πτώση απόδοσης ή αισθητή αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου αποτελούν επίσης σοβαρές ενδείξεις (τις περισσότερες φορές ανάβει η ένδειξη Check Engine με αφορμή την χαμηλή ποιότητα βενζίνης) . Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνέχιση της οδήγησης μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, καθώς ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές βλάβες, όπως ζημιές σε βαλβίδες ή ακόμη και κάψιμο εμβόλων (κάτι που σημαίνει κόστος επισκευής που μπορεί να ξεπεράσει και τα 3.000 ευρώ).

carandmotor.gr