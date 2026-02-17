Ο Πρόεδρος οφείλει να μετρά τις λέξεις και να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Η αρνητική αντίδραση της ε/κ πλευράς και του Προέδρου Χριστοδουλίδη απέναντι στο άρθρο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν φανέρωσε μια διαχρονική αδυναμία. Ανέδειξε τα ελλείμματα της ε/κ διπλωματίας που αδυνατεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη συνεισφορά του ΟΗΕ στο Κυπριακό προς όφελος της Κύπρου και της προσπάθειας επίλυσης του εθνικού προβλήματος του νησιού. Η συνεχής και διαχρονική σύγκρουση με τους αξιωματούχους και τους απεσταλμένους του ΟΗΕ στο Κυπριακό δείχνει τα ελλείμματα στη διπλωματία της ελληνοκυπριακής πλευράς και κάποτε προδίδει τις πραγματικές προθέσεις της ηγεσίας.

Για να προχωρήσει σε δημοσίευση άρθρου η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης της πίεσης προς τις ηγεσίες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων ώστε να επιδείξουν θάρρος και να κάνουν ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. Και σίγουρα θα έχει ζυγίσει πολύ τις λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει ώστε να μην προκαλέσει προβλήματα στη διαδικασία, αλλά και να διατηρήσει τη στάση ουδετερότητας που οφείλει να κρατά ο ΟΗΕ και οι αξιωματούχοι του.

Και τι το τρομερό ανέφερε στο άρθρο της η κ. Ολγκίν ώστε να σπεύσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δηλώσει ότι πρόκειται περί αστείου επιχειρήματος δίχως να σκεφτεί ότι υπάρχουν διπλωματικοί τρόποι συμπεριφοράς; Η προσωπική απεσταλμένη υποστήριξε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια στη διαδικασία. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά ανέφερε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βαρύ πρόγραμμα διότι ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διανύει περίοδο εκλογών. Για την τουρκοκυπριακή πλευρά δήλωσε ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν πρέπει να βρει τρόπο συντονισμού με τις πολιτικές δυνάμεις που σχηματίζουν τη λεγόμενη κυβέρνηση αλλά και με την Άγκυρα.

Όλοι αναγνωρίζουμε τα πιο πάνω δεδομένα και πολλοί δημοσιογράφοι τα έχουμε ήδη επισημάνει σε άρθρα και ρεπορτάζ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και μόνο όσοι δεν έχουν καλή σχέση με την πολιτική πραγματικότητα δεν το αναγνωρίζουν. Όμως η ανασφάλεια της επίσημης ελληνοκυπριακής πλευράς και η μεγάλη έμφαση που δίνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην εικόνα και την επικοινωνιακή πολιτική, οδήγησαν τον ίδιο σε δηλώσεις που μόνο ζημιά προκαλούν στο Κυπριακό. Ο συγκεκριμένος Πρόεδρος δεν δικαιολογείται διότι προέρχεται από το διπλωματικό σώμα και άρα όφειλε να γνωρίζει ότι οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία.

Δεν είναι αστείο επιχείρημα να πει κάποιος ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν εμπόδιο στη διαδικασία. Αστείο είναι να προσπαθείς να πείσεις ότι δεν επηρεάζει τη διαδικασία το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχημάτισε κυβέρνηση με κόμματα κατά της ομοσπονδίας. Εξάλλου δεν υπάρχει λόγος για τόσο μεγάλη ανασφάλεια από ελληνοκυπριακής πλευράς αφού είναι πανέτοιμη να προσέλθει στον διάλογο όπως λέει η κυβέρνηση. Ας αφήσει την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες που τρέχει να λύσει το δικό μας πρόβλημα να επικοινωνήσει με τους Κύπριους και να εκφράσει απόψεις για το Κυπριακό και τη διαδικασία. Κανένας νηφάλιος άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει της προθέσεις της κ. Ολγκίν. Τις προθέσεις του ΟΗΕ αμφισβητούν μόνο όσοι δεν έχουν πραγματική βούληση για λύση του Κυπριακού.