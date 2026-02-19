Ο δημοσιογράφος στο δωμάτιο

Σήμερα, οι δημοσιογράφοι θα βρεθούμε ξανά στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής μαζί με την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την Ένωση Συντακτών για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που θα ρυθμίζει την ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης EMFA. Και όπως κάθε φορά, θα πούμε το αυτονόητο: κανένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοσιογραφία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν προχωρήσει επιτέλους η συζήτηση για τον περί Τύπου Νόμο. Το ξαναλέμε, και θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί.

Αυτές τις μέρες συζητείται και πάλι το ζήτημα των δημοσιογραφικών ταυτοτήτων στην Κύπρο. Η Ένωση Συντακτών Κύπρου καταγγέλλει τη μη αναγνώριση των δικών της ταυτοτήτων σε διαδικασίες διαπίστευσης, όπως στην προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης IMME και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων στηρίζουν τις ενστάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η κρατική απαίτηση υπονομεύει την ελευθερία του Τύπου και αντιβαίνει στις ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η κατάσταση αφήνει τους δημοσιογράφους εκτεθειμένους και δημιουργεί ανισότητες. Την ώρα μάλιστα που όλοι συμφωνούν πως δεν είναι δυνατόν η απάντηση στην ερώτηση «ποιος ορίζει ποιος είναι δημοσιογράφος;» να είναι: το κράτος.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι ο νόμος του 1989 για τον Τύπο, που είναι παρωχημένος και ουσιαστικά ανενεργός, ειδικά αν κανείς αναλογιστεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, την εμφάνιση των ιστοσελίδων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρεμποδίζει κάθε εκσυγχρονισμό και την επίλυση πολύ σοβαρών προβλημάτων. Μέχρι να προστατευτεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των Μέσων πλήττονται, ενώ κάθε συζήτηση περί ψευδών ειδήσεων, ψηφιακής ενημέρωσης ή ποιότητας ΜΜΕ μένει κενή περιεχομένου.

Όταν διαρκώς αναβάλλεται η ουσιαστική και διεξοδική συζήτηση ενδεχομένως να σημαίνει ότι κάποιος είναι ανέντιμος ή ότι υπεκφεύγει ή ότι αδιαφορεί για το μέλλον της δημοσιογραφίας. Αλλά όταν η δημοσιογραφία απειλείται, απειλείται και η ίδια η δημοκρατία. Χωρίς νόμο περί Τύπου που να προστατεύει το λειτούργημα των δημοσιογράφων, καμία συζήτηση για ελευθερία ή ποιότητα ενημέρωσης δεν μπορεί να έχει ουσία. Όμως σήμερα στη Βουλή πάλι θα απορήσουν γιατί δεν ολοκληρώνεται η συζήτηση για τον Περί Τύπου Νόμο.