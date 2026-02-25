Στο τέλος ένα από τα δύο θα καεί

Σίγουρα η Άγκυρα πάτησε το κουμπί. Αμέσως απογειώθηκαν οι δικοί μας δούλοι εδώ. Άρχισαν να βάλλουν κατά του Τουφάν. Τι γίνεται, είπαμε. Τι συμβαίνει; Τι τρέχει; Δεν ήταν στον ίδιο δρόμο ο Τουφάν με την Άγκυρα; Έτσι ξέραμε εμείς αλλά φαίνεται πως δεν είναι έτσι τελικά! Γιατί δεν είναι έτσι, λέει; Υποστηρίζει την ομοσπονδία, λέει. Δηλαδή, όχι τα δύο κράτη. Ουσιαστικά τον αδικούν αλλά και ο καημένος ο Τουφάν δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να πει κάτι. Προσπαθεί να αποκρούσει τις επιθέσεις με χωρίς νόημα εκφράσεις πατριδοκαπηλίας. Λέει, για παράδειγμα, πως δεν μπορεί να δει σοβαρότητα. Ή λέει «υπερασπίζομαι την πολιτική βούληση του λαού μου». Δεν λέει κάτι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να πει «ομοσπονδία». Δεν μπορεί να πει και «δύο κράτη». Διότι θέλει και το ψωμί σωστό και τον σκύλο χορτάτο.

Η Άγκυρα θα αναγκάσει σώνει και καλά τον Τουφάν να πει «δύο κράτη». Άρχισε να τον στριμώχνει. Δεν δείχνει κατανόηση. Ο Τουφάν είναι υποστηρικτής των δύο κρατών χωρίς να αναφέρεται σε δύο κράτη. Γιατί θέλει να πάρει ο καθένας τον δικό του δρόμο, αν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν χωρίς αποτέλεσμα; Μήπως αυτό δεν είναι ένα έδαφος που ετοιμάζεται για τα δύο κράτη; Υπέβαλε στον Νίκο προτάσεις τις οποίες δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί. Έκλεισε την πόρτα στη διαπραγμάτευση πριν καν αρχίσει. Θα κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά. «Εμείς απλώσαμε το χέρι μας και έμεινε μετέωρο», θα πει. Θα επαναλάβει το τροπάρι ότι «δεν βρήκε ανταπόκριση η καλή μας βούληση». Και ιδού, τότε, θα πει «δύο κράτη». Όμως, στην Άγκυρα βιάζονται. Θέλουν να το πει από τώρα αυτό ο Τουφάν. Να μην αφήσει καθόλου ανοικτή την πόρτα στην ομοσπονδία. Να μην μείνει καν μισάνοικτη η πόρτα! Είναι δύσκολο το έργο του Τουφάν. Δεν ξέρουν ότι κέρδισε τις εκλογές αυτές υποσχόμενος ομοσπονδία στους υποστηρικτές του. Τώρα πώς μπορεί να τους πει «δύο κράτη»; Ίσως το πει κάνοντάς τους να συνηθίσουν. Πείθοντάς τους ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει πράγματι καλή θέληση και αποφεύγει τη λύση. Χρειάζεται χρόνο. Αν κάνει λίγη υπομονή η Άγκυρα, θα γίνει και αυτό. Τι είναι αυτή η ανυπομονησία τώρα; Δέθηκαν τα χέρια του Τουφάν. Διαχειριζόταν την κατάσταση με ασαφείς προτάσεις και εκφράσεις κενού περιεχομένου. Τώρα δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Όπως βλέπετε, σε εμένα έμεινε και η δική του υπεράσπιση.

Πρώτα βγήκε στη σκηνή ο κύριος Ταχσίν. Του έσυρε τα εξ αμάξης. «Προκαλεί ζημιά στην υπόθεση», είπε. Δεν αποκάλεσε προδότη τον Τουφάν, έριξε νερό στο κρασί του. Όμως είπε ότι προκαλεί ζημιά στην υπόθεση. Ύστερα πήρε τον λόγο ο κύριος Ουνάλ. Μίλησε όπως ο Τατάρ. Αναφέρθηκε σε ίσο κυρίαρχο κράτος. Δεν ανέφερε το όνομα του Τουφάν αλλά σε εκείνον έλεγε αυτά που είπε. Και ύστερα βγήκε στη σκηνή ο πρώην διαπραγματευτής Εργκιούν Ολγκούν, ο οποίος ξεκαθάρισε το ζήτημα. Αντιτάχθηκε στην επιμονή του Τουφάν στην πολιτική ισότητα. «Αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται είναι η κυριαρχική ισότητα και όχι η πολιτική ισότητα», είπε. Ακριβώς έτσι. Τώρα μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Η πολιτική ισότητα δείχνει την ομοσπονδία, λέει. Και για αυτό δεν μπορεί να λεχθεί, λέει, ότι ο Τουφάν βαδίζει στον ίδιο δρόμο με την Τουρκία. Πρέπει να περάσει αμέσως από την πολιτική ισότητα στην κυριαρχική ισότητα, λέει. Επιπλέον και η επιμονή στις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά πάλι σημαίνει πως θέλει ομοσπονδία, λέει.

Τώρα από τη μια μεριά είναι η πίεση της Άγκυρας και από την άλλη των δικών του υποστηρικτών. Βρέθηκε ανάμεσα σε δύο πυρά ο Τουφάν; Η Άγκυρα δεν στήριξε τον Τατάρ στις εκλογές, στήριξε τον Τουφάν. Δεν έδωσε σημασία στην υπόσχεση προς τους υποστηρικτές του για ομοσπονδία. Σκέφτηκε ότι θα έρθει στον σωστό δρόμο μετά την εκλογή του. Περίμενε τέσσερις μήνες. Όμως, δεν της άρεσε και πολύ ότι παρατείνεται αυτή η υπόθεση. Βεβαίως δεν αναφέρεται σε ομοσπονδία ο Τουφάν αλλά ούτε σε δύο ίσα, κυρίαρχα κράτη αναφέρεται. Περιπλανιέται στη μέση. Αναβάλλει τις διαπραγματεύσεις λέγοντας «χωρίς να είναι γνωστοί οι κανόνες δεν βγαίνεις στο γήπεδο να παίξεις». Θέτει στο ράφι την πενταμερή διάσκεψη για να μην δυσκολέψει την Τουρκία. Αλλά πάλι δεν γίνεται αρεστός. Δεν αρκεί και το γεγονός ότι κατηγορεί συνεχώς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Άγκυρα θέλει περισσότερα. Ο Τουφάν είναι επιδέξιος στα λόγια. Για να δούμε πώς θα περάσει αυτή τη γέφυρα! Στο τέλος θα καεί το ένα από τα δύο. Για να δούμε ποιο. Η σούβλα ή το σουβλάκι;