Politico: Ενισχύσεις ζητάει η Centcom – Tουλάχιστον 100 μέρες θα διαρκέσει ο πόλεμος

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ζήτησε από το Πεντάγωνο να στείλει περισσότερους αξιωματικούς στρατιωτικής πληροφορίας στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η ενέργεια αποσκοπεί στην υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, πιθανότατα μέχρι τον Σεπτέμβριο.
U.S. Central Command (CENTCOM) is asking the Pentagon to send more military intelligence officers to its headquarters in Tampa, Florida, to support operations against Iran for at least 100 days but likely through September, according to Politico.— Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026
