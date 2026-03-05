Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Politico: Ενισχύσεις ζητάει η Centcom – Tουλάχιστον 100 μέρες θα διαρκέσει ο πόλεμος

Πιθανότατα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα κρατήσει, σημειώνει το μέσο ενημέρωσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ζήτησε από το Πεντάγωνο να στείλει περισσότερους αξιωματικούς στρατιωτικής πληροφορίας στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η ενέργεια αποσκοπεί στην υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, πιθανότατα μέχρι τον Σεπτέμβριο.

 

