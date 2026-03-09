Give peace a chance

Ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι η προσωποποίηση του μικρομεγαλισμού με την ψυχοεμμονική του τάση για δεύτερη θητεία σε βάρος της πατρίδας μας. Τρία χρόνια στην εξουσία και πραγματικά δεν έχει επιφέρει τις αλλαγές που υποσχέθηκε για να προχωρήσουμε μπροστά. Φτάσαμε στο σημείο οι πολίτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στα της καθημερινότητας με την ακρίβεια που μας στραγγαλίζει, με τη στέγαση να είναι όνειρο θερινής νυκτός και το κυριότερο να ζούμε σε ένα ψευδοκράτος που οι θεσμοί έχουν καταρρακωθεί, ακόμα και με το Προεδρικό να εμπλέκεται σε ανομίες με το videogate που άφησε τους πολίτες ενεούς μπροστά σε αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων.

Όσον αφορά το Κυπριακό, το γράψαμε ουκ ολίγες φορές ότι ο Πρόεδρος έγινε ανεξέλεγκτος ρίχνοντας τη μάσκα του καλού παιδιού με στόχο το «τουμπάρισμα» των συνομιλιών με γελοίες επιθέσεις κατά της Ολγκίν, μιας έμπειρης και διεθνώς αναγνωρισμένης προσωπικότητας στη διπλωματία, η οποία γνωρίζει τους μύχιους πόθους του Νίκου Χριστοδουλίδη για τον Λόφο το 2028 με την υποστήριξη της ηττημένης σποράς των ναζιστών ΕΛΑΜ - Χρυσή Αυγή. Ο Νικολάκης βάζει προσχήματα για να μην προχωρούν οι συνομιλίες ακόμα και για τη διάνοιξη οδοφραγμάτων. Εμείς το γνωρίζουμε ότι η μη λύση υπήρξε πάντα ο απώτερος στόχος του αλλά τώρα όλοι έχουν αντιληφθεί την ύπουλη και ντροπιαστική στάση του στις συνομιλίες με τον Έρχιουρμαν τον οποίο προσπαθεί να αποδομήσει τη βοηθεία των εθνικιστών διχοτόμων δημοσιογραφικών του «επιτήδειου ουδέτερου».

Υποκρισία

Στην εξωτερική πολιτική ο τουρίστας Πρόεδρος των πέντε ηπείρων, χωρίς στην πραγματικότητα κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα πλην του λαϊκισμού, του show και της ωραιοποίησης, δεν μπορεί να ξεγελάσει τον λαό για τα ψευδοεπιτεύγματά του τα οποία γελοιοποιούν έναν Πρόεδρο της υποκρισίας. Αρέσκεται στις κλασικές φωτογραφίες με Προέδρους χωρών που επισκέπτεται, με ύφος, ο κακομοίρης, 1.000 Καρδιναλίων, ενώ όλοι αναγνωρίζουν έναν νανίσκο Πρόεδρο που ζει στο δικό του σύμπαν. Και τώρα όσον αφορά την πενταμερή το 2026, που θα αναγκαστεί έτσι και αλλιώς, ο χείριστος Πρόεδρος που ανέδειξε η ΚΔ να συμμετάσχει, με τον ΓΓ του ΟΗΕ να μας φέρνει στο τέλος της πορείας, πιστεύω, μιας άτεγκτης διαδικασίας 52 ετών.

Κολπάκια

Γι' αυτό ας αφήσουμε τα γελοία κουτοπόνηρα κολπάκια για να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Σήμερα ο Πρόεδρος το «παίζει» ήξεις αφήξεις με αυτούς των οποίων η στάση ουσιαστικά διχοτόμησε την Κύπρο. Πού το πάει ο Πρόεδρος ο οποίος ούτε μια φορά δεν τόλμησε να αναφέρει τη ΔΔΟ καθαρά και ξάστερα. Γιατί κύριε πας στις συνομιλίες; Πιστεύεις ότι ο Γκουτέρες τρώει κουτόχορτο; Σίγουρα νομίζεις ότι θα τα «τουμπάρεις» όλα και θα βγεις «κούππα άπαννη». Δυστυχώς η κλίκα των διχοτόμων που μας «φλόμωσε» με τις δήθεν υποχωρήσεις μας και επιμένει για ουτοπικά «κατατόπια» για ενιαία κράτη και όχι στην «τρισκατάρατη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία», και προσπαθεί να μας πείσει για το «τζιείνοι ποτζιεί τζαι μεις ποδά».

Σίγουρα όμως δεν φταίνε οι διχοτόμοι αλλά ο «ωχαδερφισμός που μας δέρνει», αφού τους ανεχόμαστε χωρίς καμιά αντίσταση στα «αρλουμποειδή» τους επιχειρήματα. Πρέπει επιτέλους η μόνη οδός προς τη λύση να είναι αυτή της επανενωμένης ομόσπονδης Κύπρου μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου Ε/Κ και Τ/Κ θα ζουν ειρηνικά συνεργαζόμενοι για το καλό της κοινής τους πατρίδας. Πέρασαν 52 χρόνια κατοχής και κάθε νέο σχέδιο που μας έρχεται είναι τρισχειρότερο από το προηγούμενο. Ξεχνάμε ότι κανένας δεν μπορεί να επιβάλει οποιεσδήποτε ιδεαλιστικές προτάσεις στην Τουρκία των 100 εκατομμυρίων της οποίας η γεωστρατηγική θέση δεν μπορεί επ' ουδενί λόγο να αγνοηθεί. Ας αντιληφθούν οι κουφιοκεφαλάκηδες διχοτόμοι ότι οι κινήσεις του Αττίλα δεν είναι τίποτε άλλο από μια προειδοποίηση, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγνοηθεί η Τουρκία και να μην περάσει ο αγωγός μέσα από αυτή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το αέριό μας.

Το ανάθεμα

Ξεχνάμε ότι το 2004 δαιμονοποιήσαμε το σχέδιο Ανάν που ούτε καν μπήκαμε στον κόπο να το διαπραγματευτούμε, στοχεύοντας στην απόρριψή του που τώρα φαντάζει αγγελικό μπροστά στα σημερινά δεδομένα. Φτάνει πια με τους ηρωικούς παιάνες των διχοτόμων. Ας τους απομονώσουμε και ας κάνουμε το καθήκον μας κάνοντας τον απολογισμό μας χωρίς να επαναλαμβάνουμε σφάλματα του παρελθόντος εμμένοντας σε ανέφικτες λύσεις και ουτοπίες που οδήγησαν στη τραγωδία του 1974. Βρισκόμαστε στο τέρμα και πρέπει επειγόντως να αντιληφθούμε ότι η μόνη διέξοδος από το αδιέξοδο είναι ο συμβιβασμός με μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα είναι βιώσιμη και λειτουργική. Στόχος μας η καλή θέληση για ειρηνική συμβίωση προσβλέποντας στο μέλλον μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι του 21ου αιώνα για να παραδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας, στις επόμενες γενεές, μια ειρηνική και ευημερούσα πατρίδα.

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και ο Πρόεδρος οφείλει μέσα από διαπραγματεύσεις, χωρίς κουτοπόνηρα κολπάκια, να συμβιβαστεί με μια λειτουργική ΔΔΟ που θα επανενώνει την πατρίδα μας. Πώς νοείται ένα κράτος να είναι ομοσπονδιακό όταν δεν υπάρχει πολιτική ισότητα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί στο Υπουργικό Συμβούλιο της ομοσπονδιακής Κύπρου, με 7 υπουργούς Ελληνοκύπριους και 3 Τουρκοκύπριους, να παίρνονται αποφάσεις κατά πλειοψηφία και χωρίς μια θετική ψήφο από τους μειοψηφούντες Τ/Κ υπουργούς. Ξανασκέψου το Νίκο Χριστοδουλίδη για να μην τα «τουμπάρεις» και να σου μείνει το ανάθεμα και μαζί με το ανάθεμα, όταν αποχωρήσεις από την προεδρία, το κατάπτυστο του λαού. Τουτέστιν, give peace a chance.

ΥΓ. Ένα drone στο Ακρωτήρι δημιούργησε πανικό σε ολόκληρη την Κύπρο. Φανταστείτε να μας έρθει ένας τουρκικός πύραυλος από το ύψωμα της Πύλας τι θα επακολουθήσει. Ας το σκεφτούν σοβαρά οι ανόητοι εθνικιστές που στρατιωτικοποιούν την Κύπρο δήθεν για αποτροπή. Ποια αποτροπή ρε «ξηπετσισμένοι κουρκουτάες» των ηρωικών παιάνων…

*ΒΑ, ΜΑ, PhD τέως επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού