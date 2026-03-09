Μήνυμα ενότητας από την Πάφο: Ενωμένη Ευρώπη απέναντι στις απειλές

Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας αναμένεται να στείλουν σήμερα από την Πάφο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης , ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης , οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η παρουσία των τριών ηγετών σε έναν χώρο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας υπογραμμίζει τον ρόλο της Κύπρου στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και τη στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου.

Μέσα από τη συνάντηση αναμένεται να σταλεί το σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να υπερασπιστεί τα κράτη - μέλη της απέναντι σε κάθε μορφή απειλής ή επιβουλής.

Παράλληλα, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και για ζητήματα ασφάλειας και συνεργασίας που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενοι στο Ελιζέ «Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.

Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο Πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι, οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Η συνάντηση στην Πάφο αποκτά έτσι ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική σημασία, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.