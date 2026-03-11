Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε το 1991. Και εσείς χαρήκατε ότι τέλειωσε ο Ψυχρός Πόλεμος και ο κόσμος απαλλάχτηκε από τον διπολισμό, έτσι δεν είναι; Την αποκαλέσατε Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων. Ενώ τώρα τι λέτε; Νέα Παγκόσμια Αταξία Πραγμάτων! Πέρασαν 35 χρόνια. Είδατε τι έγινε στον κόσμο; Να ρίξουμε μια ματιά; Από πού να αρχίσουμε; Από τη Γιουγκοσλαβία; Σε πόσα κομμάτια χωρίστηκε; Σε εφτά! Από ένα κράτος βγήκαν εφτά κράτη. Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η Σλοβενία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο. Κύλησε το αίμα ποτάμι στην καρδιά της Ευρώπης. Η Τσεχοσλοβακία μοιράστηκε στα δυο. Οι Τσέχοι αποχώρησαν χωρίς καβγάδες, επειδή είναι έξυπνοι. Στο Καραμπάχ οι Αζέροι και οι Αρμένιοι συνέθλιψαν ο ένας τον άλλον. Στη Τσετσενία οι Τσετσένοι και οι Ρώσοι φαγώθηκαν μεταξύ τους. Μπήκαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν στη θέση των Ρώσων που το εγκατέλειψαν. Στη Ρουάντα συντελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τρομερά εγκλήματα της Ιστορίας, δολοφονήθηκαν αγρίως περίπου ένα εκατομμύριο άτομα. Η Αμερική εισέβαλε στο Ιράκ, ανέτρεψε τον Σαντάμ και τον απαγχόνισε. Στη Λιβύη λίντσαραν τον Καντάφι. Η Συρία κατακερματίστηκε, ο Άσσαντ δύσκολα σώθηκε. Η Γάζα μετατράπηκε σε λίμνη αίματος. Στη Βενεζουέλα απήγαγαν τον Πρόεδρο Μαδούρο και τον έβαλαν φυλακή στην Αμερική. Και ένας πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία που συνεχίζεται για πάνω από τρία χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Και τώρα τελικά ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτά είναι που θυμήθηκα σε πρώτη φάση.

Τώρα μπορώ να αναφέρω με βεβαιότητα το εξής. Αν δεν διαλυόταν η Σοβιετική Ένωση, δεν θα γίνονταν τα περισσότερα από αυτά. Ίσως και κανένα από αυτά. Οι δύο πόλοι διασφάλιζαν μια ισορροπία στον κόσμο. Μόλις έγινε ένας πόλος, τα πάντα ξέφυγαν από τον έλεγχο. Ο κόσμος έμεινε στα χέρια των ιμπεριαλιστών. Οι λεφτάδες γιόρτασαν αυτή τη νίκη τους πίνοντας ουίσκι μέχρι το πρωί. Αν ζούσε η Σοβιετική Ένωση, οι Αζέροι και οι Αρμένιοι δεν θα πολεμούσαν μεταξύ τους. Η Τσετσενία δεν θα μετατρεπόταν σε λίμνη αίματος. Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν θα πολεμούσαν μεταξύ τους. Δεν θα ήταν δυνατόν να μοιραστεί σε εφτά κομμάτια η Γιουγκοσλαβία. Δεν θα ήταν δυνατόν να ανατραπεί ο Καντάφι στη Λιβύη. Δεν θα ήταν δυνατόν να κατακομματιαστεί η Συρία. Και η Αμερική δεν θα μπορούσε να εισβάλει στο Ιράκ. Και τώρα ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να απειλεί την Κούβα με αυτόν τον τρόπο.

Όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση ρίξατε στα σκουπίδια και τον Καρλ Μαρξ και τον Λένιν, έτσι δεν είναι; Αποκαλούσατε «παλιά μυαλά» όσους πίστευαν σε αυτούς. Εσείς είχατε αλλάξει εποχή και εκείνοι είχαν μείνει πίσω, έτσι δεν είναι; Για αυτό δεν είδατε απολύτως κανένα πρόβλημα να ριχτείτε στην αγκαλιά της ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως κοιτάξτε τώρα, μόνο ένας άνθρωπος βγαίνει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιποι είναι ανώφελοι. Ο Pedro Sanchez. Ενώ όλοι παρεκκλίνουν στον λάθος δρόμο, έστω και ένα άτομο πρέπει να βαδίζει στον σωστό δρόμο, έτσι δεν είναι; Εξυψώνει την αξιοπρέπειά μας. Μας ανοίγει τις πόρτες μιας νέας περιόδου. Μας μαθαίνει ότι ο ληστής δεν θα μπορεί να είναι ηγεμόνας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν φοβάται. Δεν κολακεύει. Δεν υπερασπίζεται το δίκαιο της ισχύος. Εξυψώνει το διεθνές δίκαιο. Λέγαμε ότι δεν μπορεί να ανθίσει κήπος με τριαντάφυλλα μέσα στον βούρκο. Να που άνθισε. Ένα τριαντάφυλλο στον βούρκο!

Η μεγαλύτερη των επαναστάσεων στην Ιστορία είναι η σοσιαλιστική ρωσική επανάσταση του 1917. Αυτή η επανάσταση ήταν το πιο τρομαχτικό όνειρο του καπιταλισμού. Αν δεν γινόταν αυτή η επανάσταση, δεν θα γινόταν η επανάσταση και στην Κίνα, δεν θα γινόταν και στην Κούβα. Αν δεν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, δεν θα μπορούσε να κερδηθεί ο πόλεμος του Βιετνάμ. Και οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες στον κόσμο έγιναν χάρη σε αυτή την επανάσταση και πέτυχαν. Τώρα γινόμαστε μάρτυρες σε έναν από τους πιο βρόμικους, τους πιο ποταπούς πολέμους αυτού του μονοπολικού κόσμου, ο οποίος έμεινε στα χέρια των ιμπεριαλιστών. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μετρούσαμε καθημερινά πόσα άτομα δολοφονούνταν στη Γάζα. Και τώρα μετρούμε τους πυραύλους.

Η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν παράδεισος. Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να διορθωθούν. Αλλά, ό,τι και να γινόταν, δεν έπρεπε να διαλυθεί. Αυτό κόστισε πολύ ακριβά στην ανθρωπότητα. Ποιος θα σώσει πλέον αυτόν τον κόσμο που χάλασε η ισορροπία του, έχασε τη ρύθμισή του και έμεινε στα χέρια μανιακών τσακαλιών;