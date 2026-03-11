Συμμετοχή του Δ. Πάφου στην έκθεση “National Wedding Show” στο Birmingham

Ο Δήμος Πάφου συμμετείχε στην διεθνώς αναγνωρισμένη έκθεση γάμου “National Wedding Show”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού για τέλεση γάμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Πάφου , η έκθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσελκύοντας χιλιάδες ζευγάρια που βρίσκονται στη διαδικασία οργάνωσης του γάμου τους.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο Δήμος Πάφου παρουσίασε στους επισκέπτες τις μοναδικές επιλογές που προσφέρει η περιοχή για πολιτικούς γάμους, όπως ειδυλλιακούς χώρους τελετών με θέα τη θάλασσα, ιστορικά σημεία ιδιαίτερης αισθητικής καθώς και σύγχρονους χώρους που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου στην Πάφο, καθώς και για τις δυνατότητες που προσφέρει η πόλη για αξέχαστες γαμήλιες τελετές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού, διοργανωτές γάμων και συνεργάτες του κλάδου από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας το δίκτυο συνεργασιών που συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού γάμων στην Πάφο.

Η συμμετοχή του Δήμου Πάφου στην έκθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής για την προώθηση της πόλης ως εξέχοντος γαμήλιου προορισμού, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Πάφου στη βρετανική αγορά, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον κυπριακό τουρισμό.

Ο Δήμος Πάφου θα συνεχίσει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις προβολής στο εξωτερικό, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού γάμων και την ανάδειξη της Πάφου ως ιδανικού τόπου για τη σημαντικότερη ημέρα στη ζωή ενός ζευγαριού.