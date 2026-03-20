Η τριάρα της πανωλεθρίας…

Πού κάνουν το μεγάλο λάθος οι Αμερικανοί; Δεν έκατσαν ποτέ τους να μελετήσουν σε πολύ τεράστιο βάθος τι εστί Θεοκρατία. Οι Αμερικανοί κυρίως πιστεύουν ότι επειδή έχουν την ισχύ μπορούν και να την επιβάλουν… Μπορεί αυτό να είναι μια αλήθεια του παππού μας του Θουκυδίδη που ισχύει ανάμεσα σε αιώνες Ιστορίας και πολέμων αλλά η ανάδειξη της Θεοκρατίας δεν ήταν μέσα στο οπτικό του πεδίο όταν έγραφε τα ιστορικά του.

Ασφαλώς κι έχει δίκιο, όταν γράφει πως «ο δυνατός επιβάλλεται όσο του επιτρέπει η ισχύς του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του». Αυτό θα ισχύει πάντα σε όλα τα επίπεδα κι όλα τα επεισόδια της ζωής. Από τις πολεμικές συγκρούσεις μέχρι τις προσωπικές σχέσεις.

Νομίζω όμως πως ο Θουκυδίδης δεν είχε την ευκαιρία να ζήσει μια Θεοκρατία όπως παρουσιάζεται σήμερα στον κόσμο.

Για αυτό και οι Αμερικανοί, αν και τον μελετούν, παρακάμπτουν τη Θεοκρατία, νομιζόμενοι πως, επειδή έχουν 12 αεροπλανοφόρα και πολλούς στόλους, θα τα καταφέρνουν να επιβάλλονται πάντα.

Τώρα με το Ιράν παρουσιάζονται να έχουν μπλέξει άσχημα. Άσχημα γιατί; Γιατί ο αντίπαλός τους δείχνει να μην φοβάται τα όπλα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μου περιέγραψε καλός συνάδελφος χθες. Έρχεται ο πύραυλος από το βομβαρδιστικό και πολλοί Ιρανοί βγάζουν τα κινητά τους για να το γράψουν σε βίντεο! Έρχεται καταπάνω τους! Απτόητοι, δεν κρύβονται, δεν φοβούνται… μάλλον!

Είναι κρυφό μυστικό, που άρχισε να συζητείται παντού. Μα καλά, πόσα όπλα έχουν, πόσες αποθήκες στα βάθη των βουνών και των σπηλαίων; Μήπως υπάρχει ένα δεύτερο υπόγειο Ιράν, που σαν Λερναία Ύδρα ξαναβγάζει κεφάλια κι αντιδρά;

Οι Εβραίοι σκοτώνουν τον έναν μετά τον άλλο τα μέλη της ηγεσίας τους αλλά ο…Θεός «τους» τούς εμφανίζει αμέσως έναν άλλο. Ο… Θεός τους είναι άπαικτος! Και είναι πάρα πολλοί. Αμφιβάλλω αν η πλειοψηφία των 100 εκατομμυρίων Ιρανών δεν θέλει το καθεστώς των μουλάδων. Μπορεί να διανοηθεί κάποιος έναν ολόκληρο λαό τόσων εκατομμυρίων να αδιαφορεί για τον θάνατο και να πιστεύει στα πιλάφια; Πώς να νικήσεις έναν αντίπαλο που πιστεύει ότι είναι θέλημα Θεού να αφανίσει τους… απίστους;

Δεν βλέπω τέλος σε αυτή την αιματοχυσία. Ίσως ο πόλεμος κρατήσει χρόνια και κάθε τρία χρόνια να βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί να παραδοθεί ένα τέτοιο καθεστώς δεν μου φαίνεται εφικτό. Ο Γ’ Παγκόσμιος διεξάγεται εδώ και καιρό, χωρίς κανένας να βλέπει ένα: «The End». Ούτε καν στη φαντασία του…

Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν… Η τριάρα της πανωλεθρίας μιας υπερδύναμης που δεν εξέλιξε τον Θουκυδίδη.