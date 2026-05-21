Πότε πρέπει να κάνετε συντήρηση στο κλιματιστικό

Τα κλιματιστικά αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές συσκευές σε κάθε σπίτι και εργασιακό χώρο, καθώς προσφέρουν συνθήκες άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όσο και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ωστόσο, για να διατηρηθεί η σωστή και οικονομική λειτουργία τους, η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη. Η παράλειψή της μπορεί να μετατρέψει τη συσκευή σε εστία μικροβίων, να αυξήσει κατακόρυφα την κατανάλωση ρεύματος και να μειώσει τον χρόνο ζωής της.

Η ιδανική συχνότητα βάσει χρήσης

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να προγραμματίζεται ο έλεγχος εξαρτάται άμεσα από τον τύπο και τις ώρες λειτουργίας του μηχανήματος:

Οικιακή χρήση: Όταν η συσκευή λειτουργεί κυρίως για ψύξη το καλοκαίρι ή συμπληρωματικά τον χειμώνα, μία φορά τον χρόνο θεωρείται αρκετή.

Επαγγελματική χρήση ή έντονη λειτουργία: Σε χώρους εργασίας, καταστήματα, καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή σπίτια όπου το κλιματιστικό αποτελεί την κύρια πηγή θέρμανσης και ψύξης, η συντήρηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

Οι ειδικοί προτείνουν ο έλεγχος να πραγματοποιείται πριν και μετά από τις περιόδους αιχμής (δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο), ώστε το μηχάνημα να είναι πλήρως προετοιμασμένο για τις έντονες ανάγκες της εκάστοτε σεζόν.

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή

Άνοιξη: Θεωρείται η ιδανικότερη περίοδος για το ετήσιο, ολοκληρωμένο service. Η πραγματοποίηση του ελέγχου πριν ξεκινήσουν οι μεγάλες ζέστες εξασφαλίζει ότι το κλιματιστικό θα αποδώσει στο μέγιστο όταν θα το έχετε περισσότερο ανάγκη, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η αναμονή λόγω της υψηλής ζήτησης που παρατηρείται στα τεχνικά συνεργεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Φθινόπωρο: Εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται συστηματικά και για τη θέρμανση του χώρου, ο φθινοπωρινός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος. Μετά την πολύμηνη καλοκαιρινή καταπόνηση, η συσκευή χρειάζεται καθαρισμό και απολύμανση από τη συσσωρευμένη υγρασία και τη σκόνη, ώστε να εξασφαλιστεί υγιεινή ατμόσφαιρα για τους επόμενους μήνες.

Τι περιλαμβάνει μια σωστή συντήρηση

Ένας ολοκληρωμένος τεχνικός έλεγχος ξεφεύγει από τον απλό καθαρισμό και περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργασίες:

Σχολαστικό καθαρισμό των στοιχείων της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας με ειδικά χημικά υγρά.

Καθαρισμό των ανεμιστήρων, των φτερωτών και των περσίδων για τη διασφάλιση της σωστής ροής του αέρα.

Έλεγχο της πίεσης του ψυκτικού υγρού (φρέον) και συμπλήρωσή του σε περίπτωση που εντοπιστεί διαρροή ή έλλειψη.

Έλεγχο των ηλεκτρολογικών συνδέσεων για την αποφυγή μελλοντικών βλαβών ή διαρροής νερού.

Η καθημερινή φροντίδα

Πέρα από την ετήσια επίσκεψη του επαγγελματία, η δική μας συμβολή είναι εξίσου σημαντική. Κατά τη διάρκεια των μηνών υψηλής χρήσης (καλοκαίρι και χειμώνα), είναι καλό να αφαιρούμε και να πλένουμε τα φίλτρα αέρα της εσωτερικής μονάδας κάθε 30 έως 45 ημέρες.

Η απλή αυτή κίνηση βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, μειώνει τον θόρυβο και βοηθά το μηχάνημα να μην ζορίζεται, εξοικονομώντας ενέργεια.

Η τακτική φροντίδα του κλιματιστικού δεν αποτελεί περιττό έξοδο, αλλά μια «επένδυση» στην υγεία, την οικονομία και τη μακροζωία της συσκευής.

Πηγή: iefimerida.gr