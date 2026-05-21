«Ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά»: Ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τη συμφωνία με το Ιράν λέει το Axios

Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το αμερικανικό μέσο, οι δύο ηγέτες φέρεται να διαφώνησαν έντονα ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα, ενώ πηγή σχετική με το θέμα ανέφερε πώς «ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου την Τρίτη προκειμένου να τον ενημερώσει ότι οι διαμεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μια «επιστολή προθέσεων» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ενός μήνα διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες αυτές αναμένεται να περιλαμβάνουν ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Δύο ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Axios ανέφεραν ότι οι δύο ηγέτες είχαν ξεκάθαρη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν στο εξής. Αμερικανική πηγή με γνώση της συνομιλίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά μετά το τηλεφώνημα», περιγράφοντας το κλίμα έντασης που επικράτησε.

Το δημοσίευμα σημειώνει πάντως ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται συστηματικά ανήσυχος σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. «Ο Μπίμπι ανησυχεί πάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.

Νέα αμερικανική πρόταση προς το Ιράν

Η αποκάλυψη έρχεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών. Πηγές προσκείμενες στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ανέφεραν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim ότι η Τεχεράνη εξετάζει το έγγραφο, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «ακριβώς στο όριο» ανάμεσα στην επανέναρξη του πολέμου και την επίτευξη συμφωνίας.

«Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πάρει τη σωστή απάντηση. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι 100% ικανοποιητικές», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι θα δοθούν «μερικές ημέρες» ακόμη για τις διαπραγματεύσεις.

Αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου από Κατάρ και Πακιστάν

Σύμφωνα με το Axios, το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν συντάξει αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται εκ νέου στην ιρανική πρωτεύουσα για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, προκειμένου να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις.

Άραβας αξιωματούχος που μίλησε στο Axios ανέφερε ότι στόχος της «επιστολής προθέσεων» είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και σαφέστερες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση προς όφελος της περιοχής»

«Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, το Κατάρ υποστήριζε και συνεχίζει να υποστηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Υποστηρίζουμε σταθερά την αποκλιμάκωση προς όφελος της περιοχής και των λαών της», δήλωσε Καταρινός διπλωμάτης στο Axios.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι του ζητήσω» σε ό,τι αφορά το Ιράν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δύο άνδρες διατηρούν καλή σχέση.

«Θα πρέπει να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ και αυτό θα συμβεί αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

