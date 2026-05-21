Ανοίγουν οι ουρανοί: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο μενού του καιρού μέχρι Κυριακή - Αναλυτικά η πρόγνωση

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει το τέλος του Survivor -«Νικητής των 250.000 ευρώ ο Σταύρος, γιατί είναι ο πραγματικός Survivor»

«Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες: η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος».

Συγκλονισμένος από το ατύχημα που είχε ο Σταύρος Φλώρος εμφανίστηκε στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός.

Στο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ σήμερα, Τετάρτη 20/5/2026, ο Γιώργος Λιανός είπε ότι «ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν θα κάνουν τα πάντα για να έχει την καλύτερη περίθαλψη και υποστήριξη καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους».

Και συνέχισε: «Ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor. Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».

«Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο», είπε επίσης ο Γ. Λιανός.

Πηγή: iefimerida.gr 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

