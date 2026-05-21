Αυτοί είναι οι μεγάλοι εχθροί των οθονών στα νέα αυτοκίνητα

Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι φορτωμένα με πάρα πολλά συστήματα και αξεσουάρ γενικότερα. Ένα από τα πλέον σημαντικότητα, το οποίο μπορεί να κάποιους να αποτελέσει μέχρι και κριτήριο επιλογής, είναι η κεντρική οθόνη του συστήματος πολυμέσων (κοινώς infotainment). Αν συνδυάζεται και με ψηφιακό πίνακα οργάνων που να αλλάζει ενδείξεις με το πάτημα ενός κουμπιού, τότε ακόμα καλύτερα.

Ωραίες, αλλά ευαίσθητες και ενίοτε περίπλοκες

Άλλωστε πολλές εταιρείες έχουν ελαχιστοποιήσει τους φυσικούς διακόπτες ή τείνουν να τους εκλείψουν, ενσωματώνοντας στις οθόνες infotainment όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που για απλά πράγματα, ο οδηγός πρέπει να ψάχνεται μέσα από τα μενού – υπομενού και αντί να κάνει μία κίνηση, να χρειάζεται 2-3 ή και περισσότερες. Πλέον υπάρχει μια άτυπη κόντρα, για το ποια μάρκα/αυτοκίνητο θα έχει τις μεγαλύτερες οθόνες, λες και το αυτοκίνητο είναι παιχνίδι.

Όλες αυτές όμως οι οθόνες έχουν και τα τρωτά τους σημεία, τα οποία αν δεν προσέξουν ο οδηγός και οι επιβάτες, τότε η ζημιά σε περίπτωση αντικατάστασης θα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Όπως το οτιδήποτε στο αυτοκίνητο, έτσι και αυτές οι οθόνες χρειάζονται φροντίδα και προστασία από διάφορους «εχθρούς». Ο χρήστης του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τον καθαρισμό της οθόνης του infotainment (ή και της οθόνης TFT του πίνακα οργάνων), αφού μια λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

Μακριά από υγρά, οινόπνευμα, βενζίνη κ.λπ.

Για αρχή να αναφέρουμε ότι απαγορεύεται να τοποθετούνται κοντά στις οθόνες υγρά σε ποτήρια και μπουκάλια χωρίς καπάκι. Αν σε ένα απότομο φρενάρισμα για παράδειγμα πέσει στην οθόνη αρκετή ποσότητα (δεν αναφερόμαστε σε σταγόνες), τότε το πιο πιθανό είναι να προκληθεί βραχυκύκλωμα, που συνεπάγεται καταστροφή της οθόνης, μέχρι και πρόκληση φωτιάς.

Η υπερβολική πίεση με τα δάκτυλα για την επιλογή μια ρύθμισης, όπως και όταν αυτά είναι βρεγμένα, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά. Όποιος βγάζει τα νεύρα του από την οδήγηση στην ευαίσθητη οθόνη χτυπώντας τη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την καταστρέψει γρήγορα. Χέρια στεγνά (και από αντισηπτικά) μαζί με απαλό άγγιγμα είναι ότι καλύτερο. Έτσι δεν γεμίζει γρήγορα η οθόνη δαχτυλιές, οι οποίες την κάνουν να δείχνει θαμπή.

Υγρό για οθόνες και απαλές κινήσεις

Για τον καθαρισμό των ψηφιακών οθονών του ταμπλό αρκεί ένα στεγνό, καθαρό και απαλό πανί (π.χ. μικροϊνών). Αν υπάρχουν βρωμιές, ψεκάστε το πανί και όχι την οθόνη απευθείας, με το ειδικό υγρό που πωλείται στο εμπόριο για τις οθόνες τηλεοράσεων, κινητών, tablet, PC κ.λπ. Καθαρισμός με σκληρά πανιά, οινόπνευμα, βενζίνη και άλλα αραιωτικά βλάπτουν σοβαρά και ανεπανόρθωτα την «υγεία» των οθονών.

Επίσης, τις καυτές μέρες του καλοκαιριού και για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες δυσλειτουργιών, καλό είναι να προστατεύονται οι οθόνες (και το ταμπλό γενικότερα) με μια απλή ηλιοπροστασία.

