Ιερά Σύνοδος: Αυτοί παπάδες, αυτοί τατάδες...

Η Ιερά Σύνοδος μάς ενημέρωσε χθες ότι ενέκρινε ομόφωνα τον νέο Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Κρίνεται σκόπιμο να δημοσιοποιηθεί το πλήρες κείμενό του ώστε να ενημερωθεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας. Μεταξύ των καταστατικών αλλαγών περιλαμβάνεται και η εκλογή μητροπολιτών απευθείας από την Ιερά Σύνοδο. Η εμπλοκή των πιστών στις σχετικές διαδικασίες έχει κατά καιρούς προκαλέσει εντάσεις και φαινόμενα πόλωσης στο εκκλησιαστικό Σώμα. Η περίπτωση του μητροπολίτη Τυχικού στην Πάφο είναι αρκούντως ενδεικτική. Συνεπώς, η απόφαση για αποκλεισμό της συμμετοχής των πιστών από τις εκλογές μητροπολιτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.
ΜΧΣ