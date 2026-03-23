Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αναζητείται διέξοδος και ελπίδα

Με βάση χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας μας, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, εγκαταλείπει την προσπάθειά του. Ο Αυστριακός πρώην επίτροπος διαπιστώνει την απουσία οποιωνδήποτε εξελίξεων αλλά και της όποιας επιθυμίας των πλευρών για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Παρά το γεγονός ότι ο διορισμός του παρουσιάστηκε ως επίτευγμα της κινητικότητας που επιδίωκε η ελληνοκυπριακή πλευρά, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να κάνει λόγο για «την προστιθέμενη αξία» αυτού του διορισμού που αναδεικνύει και το ενδιαφέρον της ΕΕ, ο επίτροπος αντιλήφθηκε πως κανείς δεν επιθυμεί να κινήσει τη διαδικασία προς τα μπρος. Εξάλλου φρόντισε να στείλει νωρίς το μήνυμα ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και όχι ευχολόγια. Κάτι μάλλον που δεν έχουμε λάβει υπόψη με βάση και την τελευταία συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι επιβεβαιώθηκε πως υφίσταται κοινός στόχος για ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Σε ένα άκρως αντίθετο πλαίσιο μπορεί να διαβαστεί η δήλωση της ίδιας της Γραμματείας του Γενικού Γραμματέα η οποία αρκείται να σημειώσει ότι στη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη έγινε συζήτηση για την πορεία των επόμενων βημάτων στο πρόβλημα. Στην ουσία πρόκειται για μια αναφορά με εντελώς πανομοιότυπο περιεχόμενο, όταν ο Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε έναν μήνα νωρίτερα με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη. Τυπικές στην ουσία αναφορές οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πλήρη στασιμότητα στο πρόβλημα ή την ανυπαρξία εξελίξεων όπως αυτές θα τις ήθελε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας.

Ούτε η μια ούτε και άλλη συνάντηση έδειξαν ότι υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις για συνέχιση των προσπαθειών στο Κυπριακό γιατί δεν υφίσταται επί του παρόντος κάτι το ουσιαστικό. Και αυτό παρά τη συνεχομένη και ενοχλητικά επαναλαμβανόμενη δήλωση του Πρόεδρου, όπως έκανε και στις Βρυξέλλες, ότι ο ΓΓ «ασπάζεται την ίδια άποψη με τον ίδιο για την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος πριν την ολοκλήρωση της θητείας του».

Στην ουσία ωστόσο την ανάγκη αφομοίωσης των επόμενων βημάτων την ανέδειξε η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μ. Α. Ολγκίν, η οποία μίλησε για κινήσεις στο Κυπριακό που θα αντανακλώνται σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και ότι «χωρίς αυτό το πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση μέσα από τη σύγκληση διευρυμένης συνόδου στο πρόβλημα».

Η κύρια Ολγκίν το ξεκαθάρισε και αποσύρθηκε μέχρι νεωτέρας. Έχει πλήρως κατανοήσει πως οι διακηρυκτικές επισημάνσεις δεν οδηγούν στη δημιουργία συνθηκών για ουσιαστικό διάλογο. Εξάλλου όλα είναι καταγεγραμμένα στις συγκλίσεις της προηγούμενης προσπάθειας, το 2017.