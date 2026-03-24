ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Πόλεμος και κίνδυνοι για την Παγκόσμια Οικονομία

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπό την πολιτική γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ και του Βενιαμίν Νετανιάχου, δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα γεωπολιτικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε παράγοντα συστημικού κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ενέργεια, το εμπόριο, τις αγορές και τον πληθωρισμό.

Το Ιράν, παρά τις αρχικές προβλέψεις, ότι ο πόλεμος θα τέλειωνε σε μερικές βδομάδες, δείχνει ότι αντέχει, οπότε στον πυρήνα της ανησυχίας βρίσκεται το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης στον Περσικό Κόλπο και ιδιαίτερα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η αυξανόμενη πίεση προς το Ιράν και η πιθανότητα ευρύτερης σύγκρουσης δημιουργούν ένα διαρκές «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές της ενέργειας. Ήδη, οι αγορές προεξοφλούν σενάρια περιορισμού της προσφοράς, γεγονός που μεταφράζεται σε ακριβότερα καύσιμα, υψηλότερο κόστος μεταφορών και, τελικά, αυξήσεις σε βασικά αγαθά.

Η επίδραση αυτή δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζονται άμεσα, καθώς τα ασφάλιστρα κινδύνου για πλοία που διέρχονται από την περιοχή αυξάνονται, ενώ οι εταιρείες επανασχεδιάζουν δρομολόγια για να αποφύγουν επικίνδυνες ζώνες. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος logistics και νέες πιέσεις στις ήδη ευάλωτες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα που δημιουργεί μια στρατηγική διαρκούς έντασης, αποσταθεροποιεί τις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποτιμήσουν τον πραγματικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα αυξημένη μεταβλητότητα και επιφυλακτικότητα σε επενδύσεις και δανεισμό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τον πληθωρισμό, την ώρα που η ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Πρόκειται για ένα κλασικό σενάριο στασιμοπληθωρισμού, όπου η οικονομική δραστηριότητα περιορίζεται, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται. Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο στοιχείο: η γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σε έναν αόρατο αλλά διαρκή φόρο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Τελικά, η στρατηγική κλιμάκωσης δεν επιβαρύνει μόνο την ασφάλεια της περιοχής, αλλά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής οικονομικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε έναν ήδη εύθραυστο διεθνή οικονομικό κύκλο, η Μέση Ανατολή μετατρέπεται ξανά σε παράγοντα, που μπορεί να καθορίσει τις ισορροπίες πολύ πέρα από τα γεωγραφικά της όρια.