Taman Νίκο efendim

Όλα τάχε η Μαριορή, το θέμα των Βρετανικών Βάσεων της έλειπε. Είναι τόσο αδιανόητο να τεθεί τέτοιο θέμα αυτή τη χρονική στιγμή που όταν πρώτος το έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, μιλώντας στο BBC Newsnight, νομίζαμε ότι ήταν μια από τις πολλές γκάφες του κυρίου Κόμπου. Δυστυχώς, όμως το θέμα τέθηκε αργότερα από τον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον πιο επίσημο τρόπον αφού ενημέρωσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ΠτΔ γνωρίζει ότι το καθεστώς των Βάσεων δεν μπορεί να αλλάξει αλλά αποφάσισε να το θέσει για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την ατυχέστατη διαχείριση της επίθεσης με ένα drone, εναντίον των Βρετανικών Βάσεων από την Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Το εθνικιστικό και απορριπτικό μέτωπο χαιρέτησε την ενέργεια του Προέδρου, αλλά και το ΑΚΕΛ λόγω των ιδεολογικών τους αγκυλώσεων. Φωνές της λογικής σχεδόν ανύπαρκτες. Σε δύο μήνες έχουμε εκλογές και το «Έξω οι Βάσεις» πουλάει πολύ.

Για να είμαι ειλικρινής, από τον νυν Πρόεδρο περίμενα πολλές ατυχέστατες κινήσεις. Αυτό όμως ήταν έκπληξη. Δεν το περίμενα. Δεν περίμενα να φθάσει σε αυτό το σημείο. Δεν περίμενα τα πάντα να θυσιάζονται στο βωμό της επανεκλογής.

Στο φρενοκομείο που λέγεται Κύπρος, έγιναν τώρα όλοι ειδικοί στο θέμα των Βρετανικών Βάσεων. Οι ισχυρισμοί, που τίθενται για τη δήθεν καταπάτηση από πλευράς Βρετανίας των συμφωνιών για τις βάσεις, είναι οι πλείστοι ανυπόστατοι. Για παράδειγμα, ο ισχυρισμός ότι είχε συμφωνηθεί ενοίκιο για τις Βάσεις, το οποίο δεν καταβάλλει η Βρετανία, είναι εκτός πραγματικότητας. Η Βρετανία συμφώνησε να πληρώνει κάθε πέντε χρόνια ένα ποσό, όχι ως ενοίκιο, για το έδαφος των Βάσεων, αλλά ως βοήθεια προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η βοήθεια αυτή ήταν το τίμημα για τη χρήση των υποδομών από τους Άγγλους, όπως το οδικό δίκτυο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Αυτό το απλό δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνούσε η Βρετανία να πληρώνει ενοίκιο για τη χρήση βρετανικού εδάφους; Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι Βρετανικές Βάσεις, με βάση την συνθήκη εγκαθίδρυσης του 1960, είναι κυρίαρχες, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επιπρόσθετα, οι Βάσεις είναι κατοχυρωμένες με τη συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.

Το βασικό μας επιχείρημα είναι το Αναγκαστικό δίκαιο (Jus Cogens) το οποίο υπερισχύει της οποιασδήποτε συνθήκης ή συμφωνίας, στην περίπτωση καταπάτησης θεμελιωδών αρχών και αξιών του διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, θα πρέπει να εντοπιστούν οι αρχές και αξίες που καταπατούνται από την παρουσία των Bρετανικών Bάσεων. Πράγμα ανέφικτο και αδύνατο.

Ο ΠτΔ αντιλαμβάνεται ότι αυτά που λέει είναι νομικά αστήριχτα, αλλά ήγειρε το θέμα αυτό για να χαϊδεύει τα αυτιά των εθνικιστών με τους οποίους φλερτάρει τελευταία με κάθε ευκαιρία, για τις εκλογές του 2028, αδιαφορώντας για τις περιπέτειες στις οποίες θα εμπλέξει τη χώρα.

Δεν τον έφταναν αυτά, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Προσκάλεσε τους Τ/K να επανενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία για να έχουν λόγο στις συζητήσεις για το μέλλον των βάσεων. Ακόμα μια αψυχολόγητη ενέργεια από έναν Πρόεδρο ο οποίος πλέον έχει ξεφύγει και κατάντησε επικίνδυνος. Πώς είναι δυνατόν να δηλώνει πανέτοιμος για συνομιλίες στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, δηλαδή στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και συγχρόνως να μιλά για επαναφορά των συμφωνιών της Ζυρίχης - Λονδίνου. Δεν ξέρω αν αρέσκεται στις εκπλήξεις, αλλά καλό είναι να γνωρίζει ότι εντός και εκτός, συνεχίζει να εκπλήσσει τους πάντες δυσάρεστα. Και άλλοι στο παρελθόν τόλμησαν αυτήν την ασυναρτησία, αλλά τους «πιάσανε με τις πέτρες».

Εκτός από το φλερτ με τους ακροδεξιούς, με φόντο τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Πρόεδρος στόχο έχει να καλλιεργεί το κακό κλίμα με την άλλη πλευρά. Η απώλεια του άλλοθί του, που λεγόταν Ερσίν Τατάρ, τον έχει αποσυντονίσει και πλέον είναι ανεξέλεγκτος.

Όπως ήταν επόμενο, η αντίδραση του συνετού ηγέτη των Τ/Κ Τουφάν Έρχιουρμαν, ήταν άμεση και σωστή. Δικαιολογημένα χαρακτήρισε τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη, «φανταστικές και πέραν από κάθε όριο λογικής και πραγματικότητας».

Και συνεχίζει ο Τ/Κ ηγέτης: «Κύριε Χριστοδουλίδη, από το να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, περάσατε στον οδικό χάρτη πέντε σημείων και από εκεί στην έκκληση προς τους Τουρκοκύπριους να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία! Η διαδοχική παράθεση τόσων αντιφατικών, ατεκμηρίωτων και επιπόλαιων δηλώσεων, μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα ενός είδους πανικού που παραμερίζει τη λογική. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο κύριος Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι θα επανενώσει την πατρίδα στηριζόμενος στα διδάγματα του 1821! Πραγματικά, δεν αξίζει να αφιερώσει κανείς χρόνο για να το πάρει στα σοβαρά και να το αξιολογήσει». Ούτε η Τουρκία αντέδρασε στην πρόταση του ΠτΔ, ότι για να έχει λόγο στο θέμα των Βάσεων θα πρέπει να αναγνωρίσει πρώτα την Κυπριακή Δημοκρατία. Μα επιτέλους κύριε Πρόεδρε. Η Τουρκία έτσι και αλλιώς έχει λόγο ως συμβαλλόμενο μέρος στη συνθήκη εγκαθίδρυσης.

Πόσο δίκιο έχει ο Τ/Κ ηγέτης; Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά τέτοιες τοποθετήσεις; Εκτός και αν η αφέλεια και ο μικρομεγαλισμός έφτασε σε τέτοιο προχωρημένο στάδιο που περίμενε να του πουν, «Tamam Niko efendim». Καλό θα ήταν να θυμηθούμε τι απάντησε ο Ραούφ Ντενκτάς στον Γλαύκο Κληρίδη, λίγες μέρες μετά την πρώτη εισβολή, όταν με εντολές Μακαρίου πρότεινε στον Τ/K ηγέτη παρόμοια πράγματα. «Too little, too late», δηλαδή πολύ λίγα, πολύ αργά.

Πράγματι, εκτοξεύει στον αέρα ότι του έρθει στο κεφάλι χωρίς λογική και πολιτική κρίση. Το δε χειρότερο, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν διαθέτει το λαϊκό έρεισμα για τέτοια πυροτεχνήματα. Ένας Πρόεδρος με τα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχής, από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί χωρίς καμία μελέτη και διαβούλευση, να αγγίζει θέματα που άπτονται της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αντίδραση των Βρετανών χλιαρή. Αυτό έδωσε θάρρος στον Πρόεδρο να συνεχίσει αυτήν την πολιτικά ασυνάρτητη και ατεκμηρίωτη θέση. Με τους Άγγλους δεν παίζεις κύριε Πρόεδρε. Ο Εθνάρχης το 1963 την πάτησε με τα 13 σημεία και διχοτομήθηκε η Κύπρος για πρώτη φορά. Και τότε οι Άγγλοι είχαν αμφιλεγόμενες θέσεις.

Ας υποθέσουμε ότι οι Άγγλοι αποδέχονται το αίτημά μας και φεύγουν από την Κύπρο. Σε αυτό το εντελώς υποθετικό σενάριο υπάρχει κανείς τόσο αφελής που να πιστεύει ότι θα επιστρέψουν τα εδάφη των Βάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία; Ασφαλώς όχι. Το πιθανότερο είναι να δώσουν τη Βάση Ακρωτηρίου στους Ε/Κ και τη Βάση Δεκελείας στους Τ/Κ. Δηλαδή αυτό που επιδιώκουμε είναι η βάση της Δεκελείας να μετατραπεί σε Τουρκική από Βρετανική;

Το καθεστώς των Βάσεων ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να αλλάξει. Πρώτα λύση του Κυπριακού, μετά ένταξη της ενωμένης Κύπρου στο ΝΑΤΟ και μετατροπή των Βάσεων από Βρετανικές σε Νατοϊκές. Όλα τα άλλα, είναι φθηνός λαϊκισμός και κοροϊδία του λαού. Ένας λαός που καταντά όχλος όταν υιοθετεί τέτοιες ηλιθιότητες. «Συν όχλω αμαθία πλείστον κακόν”, δηλαδή, όχλος σε συνδυασμό με ηλιθιότητα είναι το μεγαλύτερο κακό”, κατά τον Αρχαίο τραγικό Ευριπίδη.