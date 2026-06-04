Η Ισπανία εντοπίζει 111 περιστατικά σπάνιου καρκίνου που συνδέεται με εμφυτεύματα στήθους

Ο Ισπανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (Aemps) έχει επιβεβαιώσει έως το 2025 συνολικά 111 περιστατικά αναπλαστικού μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος που σχετίζεται με εμφυτεύματα μαστού (LACG), ενός σπάνιου είδους καρκίνου που συνδέεται με τα ενθέματα μαστού. Συνολικά, ο οργανισμός έχει λάβει 146 ύποπτες αναφορές από τότε που ξεκίνησε η παρακολούθηση αυτής της πάθησης το 2012.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκτη έκθεση παρακολούθησης του εθνικού πρωτοκόλλου για την ανίχνευση και τη μελέτη αυτού του τύπου λεμφώματος, η οποία έχει καταρτιστεί με βάση τις κοινοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα Επιτήρησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Η Aemps πραγματοποιεί εδώ και χρόνια ειδική παρακολούθηση αυτής της νόσου σε συνεργασία με ιατρικές επιστημονικές εταιρείες και τις ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές.

Η Μαδρίτη είναι η αυτόνομη κοινότητα που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών, ακολουθούμενη από την Ανδαλουσία, την Καταλονία και την Κοινότητα της Βαλένθια, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.

Σπάνιος καρκίνος που συνδέεται με συγκεκριμένα ενθέματα

Το LACG που σχετίζεται με εμφυτεύματα μαστού, διεθνώς γνωστό ως BIA-ALCL, είναι ένας τύπος σπάνιου λεμφώματος μη Hodgkin που δεν ξεκινά από τον μαστικό ιστό, αλλά από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορεί να αναπτυχθούν στην κάψα ιστού που περιβάλλει το ένθεμα.

Η Aemps υπογραμμίζει ότι πρόκειται για σπάνια νόσο και υπενθυμίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τον μεγάλο αριθμό γυναικών που φέρουν ενθέματα μαστού. Ωστόσο, ο οργανισμός τονίζει τη σημασία της διατήρησης της επιτήρησης και της βελτίωσης της έγκαιρης ανίχνευσης.

Οι μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν ότι η νόσος έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Μεταξύ των παραγόντων που έχουν μελετηθεί περιλαμβάνονται ο τύπος του χρησιμοποιούμενου ενθέματος, ορισμένες γενετικές προδιαθέσεις καθώς και πιθανοί φλεγμονώδεις μηχανισμοί ή επιμολύνσεις που συνδέονται με το ένθεμα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί οριστική σχέση αιτιότητας ούτε είναι πλήρως γνωστός ο μηχανισμός που πυροδοτεί την ανάπτυξη του λεμφώματος.

Πηγή: euronews.gr