Μπαράζ ελέγχων της Αστυνομίας: 11 συλλήψεις, 337 καταγγελίες και δεκάδες παραβάτες στους δρόμους

Έντεκα πρόσωπα συνελήφθησαν από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια παγκύπριων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ μέσω οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, αδικήματα όπως διάρρηξη κτιρίου και παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων ανακόπηκαν 504 οχήματα και ελέγχθηκαν 641 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Η Αστυνομία προχώρησε σε 337 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις τροχαίων παραβάσεων.

Από τις καταγγελίες για παραβάσεις τροχαίας, οι 120 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, έγιναν τέσσερις καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και προέκυψαν δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ελέγχθηκαν 124 οδηγοί, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι οδηγών.

Κατά τις αστυνομικές εξετάσεις κατακρατήθηκαν επίσης δύο οχήματα.

Στο μεταξύ, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Πηγή: ΚΥΠΕ