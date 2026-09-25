Πάφος: Έδωσαν ραντεβού και πιάστηκαν στα χέρια έξω από σχολείο για... μερικά έπιπλα

Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 45χρονης εκπαιδευτικού, έξω από δημοτικό σχολείο σε κοινότητα της επαρχίας Πάφου, διερευνά η Αστυνομία. Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η εκπαιδευτικός χθες, στις 9:45 το πρωί, 40χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος πώλησης επίπλων μετέβη έξω από τη σχολική μονάδα όπου υπηρετεί, με αφορμή οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχαν μεταξύ τους.

Όπως ανέφερε η παραπονούμενη στην Αστυνομία, αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση και στη συνέχεια η 40χρονη φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο με το χέρι. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την καταγγελία, έπεσε στο έδαφος, όπου φέρεται να δέχθηκε κλωτσιές, ενώ ακολούθως η 40χρονη φέρεται να της έσπασε τα γυαλιά μυωπίας, αξίας περίπου 700 ευρώ.

Με βάση τις πληροφορίες που διερευνά η Αστυνομία, οι δύο γυναίκες φέρεται να είχαν οικονομική διαφορά για διάφορα είδη τα οποία είχε αγοράσει η εκπαιδευτικός από την επιχείρηση της 40χρονης. Οι δύο συναντήθηκαν χθες το πρωί έξω από τη σχολική μονάδα, προκειμένου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να συζητήσουν και να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά.

Μετά την καταγγελία, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 40χρονης, βάσει δικαστικού εντάλματος, στις 18:45. Ανακρίθηκε και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κακόβουλη ζημιά και να κατηγορηθεί γραπτώς για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαιοσύνης.

Η 45χρονη εκπαιδευτικός μετέβη μετά το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου , όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του επί καθήκοντι ιατρού, έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.