Συνεχίζεται δυναμικά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στον Δήμο Πάφου

Με ακόμη μία όμορφη αθλητική δράση συνεχίστηκε χτες η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BeActive, με την Αεροβική Γυμναστική να δίνει ρυθμό στην Πλατεία Κέννεντυ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες άφησαν για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα, φόρεσαν τα αθλητικά τους και γυμνάστηκαν όλοι μαζί, σε ένα ευχάριστο και δυναμικό πρόγραμμα άσκησης.

Η συμμετοχή του κόσμου έδωσε ζωντάνια στην πλατεία και δημιούργησε μια όμορφη αθλητική ατμόσφαιρα.

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού συνεχίζονται, με στόχο να μας θυμίζουν πως η άσκηση μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, καταλήγει η ανακοίνωση.